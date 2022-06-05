Венеру Коломенскую вернули на место после реставрации. Посмотрите, как она теперь выглядит

Скульптура, известная среди петербуржцев под названием «Венера Коломенская», вернулась в Дровяной переулок после реставрации. Ей вылепили новое платье, руки и лицо.
За процессом установки скульптуры вечером в воскресенье, 5 июня, наблюдали местные жители и журналисты. В том числе корреспондент «Фонтанки».
Венеру в очень плохом состоянии забрали на реставрацию из Дровяного переулка еще летом 2021 года. Неравнодушные жители собрали на ее восстановление 300 тысяч рублей.
В конце апреля наши корреспонденты навестили достопримечательность Коломны в мастерской и понаблюдали за процессом реставрации скульптуры.
Год назад «Фонтанка» рассказывала почти детективную историю появления в Дровяном переулке загадочной скульптуры женщины, ставшей неформальным символом района.