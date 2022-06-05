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    Венеру Коломенскую вернули на место после реставрации. Посмотрите, как она теперь выглядит

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    1 комментарий

    Скульптура, известная среди петербуржцев под названием «Венера Коломенская», вернулась в Дровяной переулок после реставрации. Ей вылепили новое платье, руки и лицо.

    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
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    За процессом установки скульптуры вечером в воскресенье, 5 июня, наблюдали местные жители и журналисты. В том числе корреспондент «Фонтанки».

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    Венеру в очень плохом состоянии забрали на реставрацию из Дровяного переулка еще летом 2021 года. Неравнодушные жители собрали на ее восстановление 300 тысяч рублей.

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    В конце апреля наши корреспонденты навестили достопримечательность Коломны в мастерской и понаблюдали за процессом реставрации скульптуры.

    Год назад «Фонтанка» рассказывала почти детективную историю появления в Дровяном переулке загадочной скульптуры женщины, ставшей неформальным символом района.

    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии (1)

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    Венера смотрится хорошо.
    а стены дома караул...грязные и облупившиеся
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