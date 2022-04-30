Венеру Коломенскую обнажили, чтобы надеть новое платье

Скульптуре, известной среди петербуржцев под названием «Венера Коломенская», вылепят новое платье, руки и лицо. 30 апреля «Фонтанка» навестила достопримечательность Коломны в мастерской и понаблюдала за процессом реставрации скульптуры.

Сейчас Венера Коломенская действительно выглядит как античная богиня: с нее сняли платье, а вместо рук скульптуры торчит арматура. Это один из этапов реставрации статуи.

«Один из жителей на портале «Наш Петербург» оставил заявку на ремонт скульптуры, — рассказал «Фонтанке» муниципальный депутат и активист сообщества «Добрососедство Коломны» Илья Киселев. — Оказалось, что скульптура не стояла ни на чьем балансе, и комитет по благоустройству решил ее снести. Мы за нее вступились, потому что это наша достопримечательность».

Венеру забрали на реставрацию из Дровяного переулка еще летом 2021 года.

Неравнодушные жители собрали на реставрацию скульптуры 300 тысяч рублей. Работы оказалось гораздо больше, чем рассчитывали изначально.

«Сначала мы предполагали, что это будет косметический ремонт», — говорит Киселев.

Но из-за действий вандалов, которые неоднократно ломали скульптуру, Венере потребовалась полная реставрация.

«С нее «сняли» платье, реставратор восстановил твердый каркас — обнаженную часть скульптуры, которая была вся в трещинах», — рассказал депутат.

Теперь скульпторы, которые работают под контролем автора Венеры Коломенской Бориса Семенова, оденут фигуру в новое платье, слепят новые руки и восстановят лицо, которое сейчас сильно повреждено. Венера снова обретет портретное сходство с матерью скульптора Бориса Семенова, память которой он увековечил в своей работе.

Ранее «Фонтанка» рассказывала почти детективную историю о появления в Дровяном переулке загадочной скульптуры женщины, ставшей неформальным символом района.