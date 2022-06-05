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    COVID-19

    «Полностью не отступила». В Минздраве вспомнили про пандемию коронавируса

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    2 комментария

    В России под наблюдением медиков продолжают оставаться почти 100 тысяч пациентов с диагнозом коронавирус. Поэтому говорить о том, что пандемия полностью не отступила, нельзя, рассказал журналистам 5 июня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

    «Полностью пандемия не отступила, сегодня почти 100 тыс. пациентов находится под наблюдением, и в том числе 2,5 тыс. пациентов находится в тяжелом состоянии», — цитирует заявление Мурашко ТАСС.

    Поскольку в России пока достаточно высокий уровень заболеваемости, рекомендация ревакцинироваться раз в шесть месяцев сохраняется, добавил министр здравоохранения.

    Напомним, ранее стало известно, что за сутки в стране выявили еще 3 786 случаев заражения COVID-19. В Петербурге насчитали 248 вновь заболевших.

    Почему, несмотря на отмену масочного режима, многие петербуржцы продолжают использовать СИЗ, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (2)

    Suricat
    а сколько у нас в стране СПИДом болеет? Про пандемию что то ни слова( Или там бабла не поднять?
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