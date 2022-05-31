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    Можно не вставлять зуб и не дышать потом: почему я продолжаю носить маску

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    31 комментарий

    Масочный режим в Петербурге официально отменили, но некоторые упорно продолжают носить маски даже на улице. Сила привычки? «Фонтанка» попросила горожан рассказать, почему они не хотят дышать свободно.

    Фото: Александр Петросян/«Коммерсантъ»
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    Бабушка с борсеткой гуляет по двору дома на Васильевском острове в натянутой до носа маске, парень-студент стоит на остановке в ней же, у входа в магазин молодая мама с коляской и дочкой-школьницей натягивает «защиту» себе и ребенку. После отмены масок такие люди бросаются в глаза, и вокруг их довольно много. Сами они называют несколько причин своей любви к закрытому лицу.

    Продолжаете ли вы носить маску?

    Во-первых, это «маскировка». За два года закрывать лицо настолько вошло в привычку, что без маски некоторые уже чувствуют себя как без одежды.

    «За время масочного режима я привык к тому, что можно не бриться по утрам, а идти на работу в маске. И теперь, если с утра не побрился, в маске иду», — рассказал Вадим.

    А девушки добавили, что можно не краситься, «не вставлять зубы»... и «одними губами подпевать музыке в наушниках» и никто не покосится.

    «Продолжаю носить, люди смотрят косо, но не будешь ведь каждому объяснять, что после онкооперации перекосило лицо», — рассказала Светлана.

    Во-вторых, это свобода выражения. Можно разговаривать самому с собой, ходить с открытым ртом и не привлекать лишнего внимания.

    «В маске удобно, можно не думать о выражении лица, оно у меня в последние месяцы не очень.... Есть чувство защищённости, да и привычка уже», — рассказала Зоя.

    «В маске удобно общаться с неинтересным тебе человеком. Можно зевать, ухмыляться, жевать резинку, показывать язык. Классно же!» — добавил Алексей.

    В-третьих, это защита от неприятных запахов. Особо чувствительные прямо говорят, что это «возможность не дышать бомжами», потными летними пассажирами и прочими облитыми парфюмом людьми в переполненном транспорте.

    «Как оказалось, в маске культурные граждане Петербурга не так сильно воняют», — резюмировал Денис, который до сих пор надевает маску.

    В-четвертых, это элемент защиты от идентификации своей личности. Люди говорят, что они не преступники, но возможность отслеживания по камерам их беспокоит. Поэтому они прикрывают лица маской.

    «Меня очень сильно напрягает «Большой брат», сейчас же разрабатывают новую систему «Досмотр», которая по фотографии лица находит ФИО, а потом сканирует все соцсети. И это не паранойя, это официальное заявление властей, можно загуглить эту систему. Да и в Китае такое уже работает», — отметила Юлия.

    Впрочем, Петербургу еще далеко до технологий Москвы в этом направлении.

    В-пятых, это, конечно, про защиту от болезней. Ковид, в отличие от масок, не отменяли, новые заболевшие регистрируются каждый день, в том числе и в больницах. И это не говоря про обычные ОРВИ. От них маски и дистанция оказались весьма эффективны.

    «Я перестала вообще чем-либо болеть во время пандемии благодаря масочному режиму и постоянной обработке рук спиртом, благо санитайзеры почти везде, — отметила Ксения. — Ни ковидом, ни простудой. А так стабильно два раза в год».

    «Я беременна, и из-за этого у меня нулевой иммунитет. Я везде в респираторе. И 90% попыток его снять (кафе, рестораны) закончились ОРВИ. Сейчас снова лежу и болею после ужина с друзьями в ресторане. Я не сниму больше СИЗ», — рассказала Ольга.

    Некоторые отметили, что маска и очки облегчают им сезонную аллергию: «С ними количество пыльцы, проникающей на слизистые, гораздо меньше и можно жить».

    «В целом культура защиты дыхала — небесполезная тема, но у нас, увы, как и многое другое, это сразу выродилось в формализм и буквоедство без вникания в суть. А это хорошее дело: если сам болеешь, уменьшаешь шансы кого-то заразить, и если рядом с заболевшими стоишь, тоже чувствуешь себя немного, но безопаснее», — добавил один из петербуржцев.

    Масочный режим существовал в Петербурге два года. Его взлет пришёлся на первую волну, а падение на затухание пятой. В истории были и драки в метро, и даже убийство за замечание. Подробнее читайте в хронике «Фонтанки».

    Илья Казаков, «Фонтанка»

    Фото: Александр Петросян/«Коммерсантъ»

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    Комментарии (31)

    Денеб
    Имеет смысл надевать маску (элементарный здравый смысл):
    1.в маленьких закрытых помещениях, переполненных народом
    2.в транспорте
    3.маска должна быть N95 (желательно)
    Piter Russo
    В городе полно аллергиков - а сейчас пора цветения, пыльцы в воздухе полно. А маски помогают.
    По этому часть людей и продолжают носить.
    Хватает и тех у кого подорван иммунитет - онкологией и другими заболеваниями.
    Терпимие к людям с масками надо быть, у них есть объективные причины носить их.
    allyouneedislove
    спасение утопающих - дело рук самих утопающих

    скольких людей мы потеряли за 2 года Пандемии? =/
    я думаю - не мало, даже судя по официальной статистике 379 117 смертей ... и эти люди могли ещё жить и радоваться жизни...

    так что кто хочет всплыть брюхом кверху - это ваше дело, а кто хочет ещё пожить, будет включать мозг и не верить пафосным отчётам старых маразматиков...
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