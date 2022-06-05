Петербург опять обогнал Москву по количеству новых случаев COVID-19

В России за сутки официально подтверждено 3 786 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Лидирует в «ковидной» статистике снова Петербург.

По данным федерального оперштаба от 5 июня, в городе на Неве за сутки выявлено 248 новых случаев коронавируса. На втором месте по числу заболевших Московская область (222), на третьем — столица (185).



Госпитализировано в «ковидные» стационары 837 россиян — на 43,9% меньше, чем днём ранее. Выписано в связи с выздоровлением 3 935 человек. В Петербурге поправились после перенесённого коронавируса 198 горожан.

