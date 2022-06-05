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    COVID-19

    Петербург опять обогнал Москву по количеству новых случаев COVID-19

    2882
    4 комментария

    В России за сутки официально подтверждено 3 786 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Лидирует в «ковидной» статистике снова Петербург.

    По данным федерального оперштаба от 5 июня, в городе на Неве за сутки выявлено 248 новых случаев коронавируса. На втором месте по числу заболевших Московская область (222), на третьем — столица (185).

    Госпитализировано в «ковидные» стационары 837 россиян — на 43,9% меньше, чем днём ранее. Выписано в связи с выздоровлением 3 935 человек. В Петербурге поправились после перенесённого коронавируса 198 горожан.

    Скончались от COVID-19 за сутки в целом по России 75 человек. В Северной столице зафиксировано ещё 12 летальных исходов.

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    Комментарии (4)

    262306781
    К осени какого года?
    Раньше они это называли плато.
    267011328
    супер заметки проплачены до н-ского года.дружно чихаем. на всё это...
    Леонтий
    Смертность стабильно держится,ниже не падает.Будем надеется все же что заглохнет,хоть к осени
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