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    Ребенок летел впереди взрослых. Семья из Ленобласти заметила деловитого медведя во время велосипедной прогулки

    1978
    1 комментарий

    Велосипедная прогулка семьи из Гатчины обернулась встречей с диким медведем. К счастью, грозный лесной обитатель им не навредил.

    Как рассказал «Фонтанке» читатель Александр, животное бродило в СНТ «Нива» под Тайцами приблизительно в 19:30 3 июня. Заметив косолапого, он с женой и его 8-летняя дочка развернулись и помчались в обратном направлении.

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    «Дочка очень испугалась. Быстрей меня поехала», – поделился мужчина.

    Напомним, что буквально несколько дней назад в Ленобласти видеоловушка смогла запечатлеть, как крупный медведь встает на задние лапы – у животных начинается период гона.

    «Фонтанка» 3 июня писала о намного менее опасных животных — капибарах из Ленинградского зоопарка. Водосвинки целыми днями радуются жизни и поднимают настроение посетителям.

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    Комментарии (1)

    Wernum
    Из заголовка можно подумать, что на велосипеде ехал медведь.
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