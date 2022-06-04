Ребенок летел впереди взрослых. Семья из Ленобласти заметила деловитого медведя во время велосипедной прогулки

Велосипедная прогулка семьи из Гатчины обернулась встречей с диким медведем. К счастью, грозный лесной обитатель им не навредил.
Как рассказал «Фонтанке» читатель Александр, животное бродило в СНТ «Нива» под Тайцами приблизительно в 19:30 3 июня. Заметив косолапого, он с женой и его 8-летняя дочка развернулись и помчались в обратном направлении.
«Дочка очень испугалась. Быстрей меня поехала», – поделился мужчина.
Напомним, что буквально несколько дней назад в Ленобласти видеоловушка смогла запечатлеть, как крупный медведь встает на задние лапы – у животных начинается период гона.
«Фонтанка» 3 июня писала о намного менее опасных животных — капибарах из Ленинградского зоопарка. Водосвинки целыми днями радуются жизни и поднимают настроение посетителям.