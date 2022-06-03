Кто наступает на пятки «ушедшим» западным брендам

Природа не терпит пустоты — эксперты по управлению инвестициями рассказали, что происходит с опустевшей нишей ушедших западных брендов в Петербурге, и как их место медленно, но верно занимают российские игроки. Вернее, могут занять, если у них хватит уверенности в себе и, собственно, одежды.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Уход международных брендов из российских торговых центров нагнал тоску на любителей одеваться стильно, модно, молодежно. После демонстративного хлопка дверью в начале марта и объявления о «временном прекращении» работы в РФ прошло уже три месяца, но, увы, никаких вестей от законодателей массмаркет моды как не было, так и нет.



Кто оседлал волну

Уход с арены западных модных брендов сыграл на руку массмаркет брендам российским. Многие из них уже смотрят, как бы им встать на их место или хотя бы рядом по позиционированию, — расширяют занимаемые в магазинах площадки и номенклатуру.



— Мы сейчас видим введение новых дополнительных линеек — мужской одежды и детской, существенное увеличение запрашиваемых ими площадей. Например, у Lime запросы площадей выросли от 200–300 метров, которые были для них привычны, до 1200, — рассказала Вероника Лежнева, директор департамента исследований компании Nikoliers.



По данным эксперта, вырос запрос на квадратуру площадей в торговых центрах и у других крупных магазинов российских владельцев: Zarina подняла планку с 200 до 400 квадратов, befree с 300 до 1000, Love Republic — с 300 до 450, Sela — с 400 до 500 квадратных метров (все они входят в группу Melon Fashion group).

Отмечают эксперты рост активности в ретейле и ряда российских дизайнерских брендов, среди них Solo, Noun, Akhmadullina Dreams, Toptop.ru, 12 storeez, Mood, Belle you, Monochrome, I am studio.



Вместе с тем представители сообщества владельцев торговых комплексов пока с осторожностью подходят к оценке перспектив расширения форматов одежных сетей. Общая мысль: увеличение квадратных метров должно быть не самоцелью, а, наоборот, следствием изменения бизнес-модели модного бренда. А многие ли из них сейчас объективно готовы к этому — вопрос.

«Да, это один из сценариев развития. Другое дело, что, с моей точки зрения, это пока больше разговоры — желание нащупать вектор развития и понимания того, какие объемы рынка можно забрать. Но я бы пока не стал переоценивать такие запросы — надо смотреть по факту, — говорит глава Российского совета торговых центров Олег Войцеховский. — Надо понимать, что у брендов будет с производством, что с логистикой, примет ли лояльный покупатель новый ассортимент. Потому что бессмысленно ведь расширяться по площади с сохранением ассортимента. Очень много факторов».



При этом он уже ожидает, когда ретейлеры представят владельцам торговых площадей готовые концепции своего развития, отмечая, правда, что российских компаний, готовых сейчас выдержать резкое расширение модели бизнеса, немного. Хотя Олег Войцеховский и согласен с тем, что в какой-то мере на это способны некоторые петербургские, московские и даже региональные сети.

При этом вряд ли стоит ждать попыток расширить площади от иностранных брендов, которые на фоне массового демарша западных сетей все еще остаются в России. Поляки (несколько брендов LPP, ССС и др.), которые после громкого хлопка дверью все же вернулись на свои места под новыми именами, а также турки (Waikiki, Colin's, adL, Mavi), которые и не уходили никуда, принимают решения о смене формата на уровне своих головных офисов, а в России лишь выполняют «генеральную» линию, объясняет Олег Войцеховский. Тем более, что многие из них за последнее время и так увеличивали формат, и на фоне последних событий им важнее не потерять хотя бы это.



Вместе с тем петербургские торговые комплексы подтверждают этот тренд. «Сейчас арендаторы работают в обычном режиме, но в работе есть запросы в отношении расширения площадей», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ТК «Невский Центр». От подробностей отказались — договоры еще не подписаны.

Глава Zenden (а также сетей Thomas Munz, Mascotte и Salamander) Андрей Петров напоминает, что любой кризис — хороший момент для развития уверенно чувствующей себя компании. «Другой вопрос — действительно ли западные бренды ушли, оставив после себя пустое место, которое должен кто-то занять. В рамках этого сезона того же Adidas полно в интернет-магазинах, и рост у них там колоссальный, возможно, что в последнее время они не только компенсировали потери в офлайне, но даже нарастили выручку, — говорит Андрей Петров. — Но тем не менее мы способны значительно увеличить свой ассортимент и действительно сейчас рассматриваем возможность расширения наших магазинов».



Антон Титов, владелец бренда «Обувь России» объясняет, что у каждого бренда свои индивидуальные особенности: «Кто-то, возможно, еще раньше планировал расширение формата, и сейчас удачное время для этого. Однако в нашей бизнес стратегии такого плана пока нет». Когда точка невозврата

Говорить о том, сколько на самом деле закрыто зарубежных брендов в торговых центрах сегодня, пока рано, полагают эксперты: мы находимся внутри изменений, и каждый новый день происходят новые.

— Только сегодня мы считали, что LPP уходит, а на следующий день он возвращается с новыми названиями, с которыми он теперь выходит на рынок. Только ушел McDonald’s, и люди в Пулково ездили за бигмаками, как он уже выкуплен российским лицензиатом, и скоро вернется под другим названием, — отмечает Вероника Лежнева.

О чем уже точно можно говорить, так это о том, что ушли более ста брендов, и это не только марки, имевшие свой магазин, но и те, что поставлялись в мультисторы, например косметические. Это нанесло в первую очередь ущерб крупноформатным торговым центрам, региональным и субрегиональным проектам, которые базово в своей изначальной концепции заточены на то, что имеют галерею, состоящую из иностранных брендов.



— Здесь основные переговорные процессы идут, запас прочности переговорного процесса мы видим до августа-сентября, когда придет пора заказывать на отшив коллекцию весна-лето — 2023. Это и будет точкой принятия решения — мы отшиваем на Россию или нет, и станет понятно, как будет развиваться ситуация, — считает эксперт.

У кого больше шансов

В качестве альтернативных ретейлеров, говорит Вероника Лежнева, рассчитывать на Китай сложно — это логистические поставки, маркетинг и привлечение аудитории, которая должна этот бренд знать. Гораздо больше перспектив у Турции, которая уже начинает подбираться к тем франшизам, которые есть в России: например, Reebok перешло турецкому холдингу FLO Retailing, развивающему, в частности, бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno.

Тем временем российский рынок уже испытывает недостаток одежды и обуви, и в ближайшем будущем это скажется на ассортименте даже тех ретейлеров, кто остался работать. Все крупнейшие поставщики этих категорий весной 2022 года уже заметно снизили объемы поставок.



Согласно таможенной статистике этих стран (российская — засекречена), они упали на 12% — из Китая (в марте-апреле — до 427 млн долл.) и на четверть — из Турции (до 41 млн долл.). Бангладеш (второй по величине поставщик с объемом 1,2 млрд долл. в год) публикует статистику только поквартально. Но, несмотря на вполне безоблачные для торговли январь и февраль, объем поставок в Россию готовой одежды упал на 13% за квартал — это с учетом провального марта.

Вьетнам (третий поставщик одежды в Россию с 910 млн долл. в прошлом году) вообще отчитался о почти пятикратном снижении всего экспорта в Россию в марте 2022 года (по сравнению с мартом 2021), в котором конктертно одежда занимает около 20%. Италия (четвертый по объему, 909 миллионов) сократил общие поставки в Россию в апреле на 48%.

Наталья Вязовкина, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

