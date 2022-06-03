Поход в бар на Гаккелевской с муляжом гранаты стал уголовным делом о хулиганстве

В Петербурге возбудили уголовное дело после истории в баре на Гаккелевской улице, в которой фигурировал муляж гранаты. Его владельцу вменяют хулиганство, сообщает 3 июня пресс-служба ГУ МВД по городу и области.
По данным полиции, ранее были задержаны двое мужчин 1990 года рождения (31–32 года). Оба были пьяны. Один козырял перед заведением в доме 34 газовым пистолетом, другой, уже в помещении, — муляжом гранаты.
Свое поведение они объяснили тем, что один из посетителей бара оскорбил жену одного из них и они пришли добиться сатисфакции. Посмотреть на их «боевой поход» можно здесь.
Максимальное наказание по части 2 статьи 213 УК РФ — до семи лет лишения свободы. Подозреваемый остался в полиции.