Поход в бар на Гаккелевской с муляжом гранаты стал уголовным делом о хулиганстве

В Петербурге возбудили уголовное дело после истории в баре на Гаккелевской улице, в которой фигурировал муляж гранаты. Его владельцу вменяют хулиганство, сообщает 3 июня пресс-служба ГУ МВД по городу и области.



По данным полиции, ранее были задержаны двое мужчин 1990 года рождения (31–32 года). Оба были пьяны. Один козырял перед заведением в доме 34 газовым пистолетом, другой, уже в помещении, — муляжом гранаты.

