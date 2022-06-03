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    Мужчина с гранатой пришел в бар на Гаккелевской улице защитить честь жены

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    Полуночников в баре Приморского района напугал странный визитер. Он вынул чеку из гранаты, а потом ушел.

    Наряд в заведение на Гаккелевской улице, 34, вызвали около часа ночи, сообщили «Фонтанке» в полиции 3 июня. По предварительной информации, в бар пришел мужчина с предметом, похожим на гранату. Он якобы вынул чеку, потом обратно вставил и убежал.

    Наряд патрульно-постовой службы полиции неподалеку от бара задержал двоих. У одного нашли муляж гранаты, у второго — травматический пистолет. По предварительной информации, мужчины были нетрезвы. В свое оправдание сообщили, что пришли разобраться с обидчиком жены одного из них.

    Проводится проверка.

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