Мужчина с гранатой пришел в бар на Гаккелевской улице защитить честь жены

Полуночников в баре Приморского района напугал странный визитер. Он вынул чеку из гранаты, а потом ушел.

Наряд в заведение на Гаккелевской улице, 34, вызвали около часа ночи, сообщили «Фонтанке» в полиции 3 июня. По предварительной информации, в бар пришел мужчина с предметом, похожим на гранату. Он якобы вынул чеку, потом обратно вставил и убежал.



Наряд патрульно-постовой службы полиции неподалеку от бара задержал двоих. У одного нашли муляж гранаты, у второго — травматический пистолет. По предварительной информации, мужчины были нетрезвы. В свое оправдание сообщили, что пришли разобраться с обидчиком жены одного из них.

