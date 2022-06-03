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    Два «рыцаря» с гранатой и пистолетом, пришедшие в бар на Гаккелевской, попали на видео

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    Защитников чести женщины, которые пришли в бар Приморского района разобраться с хамом, прихватив оружие, бесстрастно зафиксировали уличные камеры и «глаз» в заведении.

    Первым к бару на Гаккелевской улице, 34, как следует из видео, оказавшегося в распоряжении «Фонтанки» 3 июня, подошел мужчина, который вытащил пистолет и направил на людей, куривших у заведения. Последние не сильно испугались, кто-то даже пытался по-дружески приобнять «грозного» визитера.

    В это время товарищ мужчины прошел в бар, где наткнулся на троих человек. С ними разговор не сложился. Он робко вытащил из кармана гранату, а потом положил обратно.

    «Фонтанка» писала, что сотрудники полиции задержали рядом с заведением двоих. У одного изъяли муляж гранаты, у второго травматический пистолет. Свое поведение они объяснили тем, что один из посетителей бара оскорбил жену одного из них и они пришли добиться сатисфакции. Обоих доставили в отдел полиции для разбирательства. https://www.fontanka.ru/2022/06/03/71381882/

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