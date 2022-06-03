Два «рыцаря» с гранатой и пистолетом, пришедшие в бар на Гаккелевской, попали на видео

Защитников чести женщины, которые пришли в бар Приморского района разобраться с хамом, прихватив оружие, бесстрастно зафиксировали уличные камеры и «глаз» в заведении.

Первым к бару на Гаккелевской улице, 34, как следует из видео, оказавшегося в распоряжении «Фонтанки» 3 июня, подошел мужчина, который вытащил пистолет и направил на людей, куривших у заведения. Последние не сильно испугались, кто-то даже пытался по-дружески приобнять «грозного» визитера.



В это время товарищ мужчины прошел в бар, где наткнулся на троих человек. С ними разговор не сложился. Он робко вытащил из кармана гранату, а потом положил обратно.