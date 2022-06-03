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    Петербургский фотограф Александр Петросян получил Гран-при «Золотого пера»

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    1 комментарий

    Петербургский фотограф Александр Петросян стал обладателем премии «Золотое перо» в номинации «Гран-при». Награждение прошло 3 июня в Доме журналиста.

    Петросян известен как мастер случайных моментов. В каждом снимке есть изюминка — пронзительный взгляд героя, преображающий его выразительный жест, солнце, блеснувшее вспышкой на оправе очков. Подробнее о его творчестве читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Напомним, корреспондент «Фонтанки» Татьяна Востроилова победила в номинации «Расследование» со статьей «Жизнь, смерть и любовь Кати Иванцовой», посвященной истории таинственного памятника на Киновеевском кладбище. Также лауреатами стали:

    • Номинация «Политика»: Алеся Крупанина, Ольга Маркина за материал «Антиполитика» («Комсомольская правда в Санкт-Петербурге»);
    • Номинация «Гражданское общество»: Сергей Загацкий за серию военно-исторических и поисковых репортажей (ГТРК «Санкт-Петербург»);
    • Номинация «Экономика»: Вадим Кузьмицкий, Иван Ершов, Дарья Кильцова за материал «Непутевые склады» («Деловой Петербург»);
    • Номинация «Культура»: Александра Мымрина за программу «Культурная эволюция» (телеканал «Санкт-Петербург»);
    • Номинация «Спорт»: Татьяна Беличенко, Юлия Николаева, Михаил Григорьев за спецвыпуск, посвященный Олимпиаде («Петербургский дневник»);
    • Номинация «Фото»: Валентин Егоршин за серию работ (ТАСС, Associated Press);
    • Номинация «Журналистский проект года»: Сергей Компанийченко за фотоальбом «Санкт-Петербург в ожерелье мостов».

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

    «Золотое перо» — профессиональный конкурс журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Проводится ежегодно с 1994 года. Цель конкурса — выявление журналистов и творческих коллективов, добившихся своей деятельностью наибольшего уважения и признания по итогам года.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Комментарии (1)

    DanCitizen
    Деньги то полагаются? А то ему на операцию всем миром собирают
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