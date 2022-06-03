Петербургский фотограф Александр Петросян получил Гран-при «Золотого пера»

Петербургский фотограф Александр Петросян стал обладателем премии «Золотое перо» в номинации «Гран-при». Награждение прошло 3 июня в Доме журналиста.
Петросян известен как мастер случайных моментов. В каждом снимке есть изюминка — пронзительный взгляд героя, преображающий его выразительный жест, солнце, блеснувшее вспышкой на оправе очков. Подробнее о его творчестве читайте в материале «Фонтанки».
Напомним, корреспондент «Фонтанки» Татьяна Востроилова победила в номинации «Расследование» со статьей «Жизнь, смерть и любовь Кати Иванцовой», посвященной истории таинственного памятника на Киновеевском кладбище. Также лауреатами стали:
- Номинация «Политика»: Алеся Крупанина, Ольга Маркина за материал «Антиполитика» («Комсомольская правда в Санкт-Петербурге»);
- Номинация «Гражданское общество»: Сергей Загацкий за серию военно-исторических и поисковых репортажей (ГТРК «Санкт-Петербург»);
- Номинация «Экономика»: Вадим Кузьмицкий, Иван Ершов, Дарья Кильцова за материал «Непутевые склады» («Деловой Петербург»);
- Номинация «Культура»: Александра Мымрина за программу «Культурная эволюция» (телеканал «Санкт-Петербург»);
- Номинация «Спорт»: Татьяна Беличенко, Юлия Николаева, Михаил Григорьев за спецвыпуск, посвященный Олимпиаде («Петербургский дневник»);
- Номинация «Фото»: Валентин Егоршин за серию работ (ТАСС, Associated Press);
- Номинация «Журналистский проект года»: Сергей Компанийченко за фотоальбом «Санкт-Петербург в ожерелье мостов».