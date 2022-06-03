Минфин внес законопроект для борьбы с мошенническими списаниями

Минфин России внес в правительство законопроект, который позволит блокировать цепочки счетов при мошеннических списаниях с банковских карт, сообщает пресс-служба министерства в пятницу, 3 июня.
Законопроект предусматривает оперативный обмен между Центробанком и МВД с помощью автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ, занимающейся сбором и обработкой информации о компьютерных атаках.
«МВД будет передавать Банку России информацию о действиях, связанных с попытками перевода денег без согласия клиента. Банк России, в свою очередь, будет передавать МВД сведения, содержащиеся в базе данных о попытках совершения противоправных операций. Это касается в том числе информации о всей цепочке транзакций, которая станет основой для проведения оперативно-разыскных мероприятий», — поясняют в пресс-службе ведомства.
Как ожидают в Минфине, после массовой блокировки цепочек счетов такие виды мошенничества потеряют экономическую целесообразность.