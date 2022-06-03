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    Глава ГУ МЧС Москвы попал в больницу во время пожара в бизнес-центре. У него мог быть инфаркт

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    Среди пострадавших во время тушения пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве 3 июня — два пожарных. Об этом сообщает МЧС России.

    «В ходе тушения пожара и спасения людей в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» пострадали два сотрудника МЧС — начальник Главного управления МЧС России по г. Москве генерал-майор внутренней службы Сергей Алексеевич Желтов и старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Главного управления МЧС России по г. Москве полковник внутренней службы Максим Вадимович Серёгин. Госпитализированы в лечебное учреждение», — говорится в телеграм-канале министерства.

    РИА Новости со ссылкой на замглавы МЧС Денисова передаёт, что у главы столичного главка МЧС обширный инфаркт.

    Ранее сообщалось, что один пострадавший в пожаре с отравлением попал в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, другой с ожогом кисти от госпитализации отказался. 56-летнего мужчину госпитализировали на санитарном вертолёте ГКУ «МАЦ».

    Фото: МЧС РФ
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    Вызов на улицу Горбунова поступил 3 июня в 9:31. К моменту прибытия пожарных огонь охватил с первого по четвёртый этажи 6-этажного административного здания — в общей сложности 1100 кв. м. В 12:32 пожар был ликвидирован. Спасатели эвакуировали 120 человек и 13 спасли с помощью спецустройств. Всего на тушение было задействовано более 340 человек и около 100 единиц техники, в том числе три вертолёта.

    Фото: МЧС РФ

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