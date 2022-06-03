Главный синоптик показал, какая теперь погода считается нормальной для Петербурга

Годовая температура воздуха постоянно повышается. Рост идёт скачкообразно, но при осреднении по десятилетиям тенденция хорошо заметна. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов 3 июня.
Прежде синоптики пользовались климатическими нормами, рассчитанными за более холодный период. Это приводило к «постоянному завышению аномалии температуры воздуха текущего периода», ведь мы живём в другую климатическую эпоху. Поэтому Всемирная метеорологическая организация приняла решение перейти на новые нормы, рассчитанные за тёплый период с 1991-го по 2020-й год.
«Все прогнозы на лето в Санкт-Петербурге и регионе, о которых рассказывал в эти дни, тоже опираются на новые нормы. Изменение температуры воздуха связано с атмосферными процессами, движениями циклонов, устойчивыми антициклонами. Но они также влияют на количество выпадающих осадков и количество солнечных часов. Поэтому новые климатические нормы всех трех параметров, интересующие нас больше всего, теперь выглядят так», — написал Колесов в своём телеграм-канале и показал график.
Напомним, прогноз синоптика на следующую неделю благоприятный. «Всё, что все так долго ждали, осуществится», — пообещал он.
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