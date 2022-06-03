    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 10

    4 м/с, ю-з

    761мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd61.58eur64.91
    ТЕМА ДНЯ

    Молодежи - недоступное жилье

    Куда пойти на выходныхЛегкоатлет в суде за избиениеРотенберг о будущем СКАДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Главный синоптик показал, какая теперь погода считается нормальной для Петербурга

    3284
    1 комментарий

    Годовая температура воздуха постоянно повышается. Рост идёт скачкообразно, но при осреднении по десятилетиям тенденция хорошо заметна. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов 3 июня.

    Фото: Антон Кубышкин
    ПоделитьсяПоделиться

    Прежде синоптики пользовались климатическими нормами, рассчитанными за более холодный период. Это приводило к «постоянному завышению аномалии температуры воздуха текущего периода», ведь мы живём в другую климатическую эпоху. Поэтому Всемирная метеорологическая организация приняла решение перейти на новые нормы, рассчитанные за тёплый период с 1991-го по 2020-й год.

    «Все прогнозы на лето в Санкт-Петербурге и регионе, о которых рассказывал в эти дни, тоже опираются на новые нормы. Изменение температуры воздуха связано с атмосферными процессами, движениями циклонов, устойчивыми антициклонами. Но они также влияют на количество выпадающих осадков и количество солнечных часов. Поэтому новые климатические нормы всех трех параметров, интересующие нас больше всего, теперь выглядят так», — написал Колесов в своём телеграм-канале и показал график.

    Фото: телеграм-канал Александра Колесова
    ПоделитьсяПоделиться

    Напомним, прогноз синоптика на следующую неделю благоприятный. «Всё, что все так долго ждали, осуществится», — пообещал он.

    Также читайте на «Фонтанке» прогноз погоды в Петербурге на всё лето.

    Фото: Антон Кубышкин
    Фото: телеграм-канал Александра Колесова

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    azatoth
    В сложившейся ситуации нормально это когда меньше 6000 градусов Цельсия (в центре, хахаха)
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close