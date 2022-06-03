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    Главный синоптик Петербурга дал «обнадёживающий» прогноз на неделю

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    1 комментарий

    Прогноз погоды в Петербурге на следующую неделю дал главный синоптик города Александр Колесов. Перспективы, по его словам, «обнадёживающие».

    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
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    «Циклон продолжает уходить от Санкт-Петербурга дальше на север, и погода будет более спокойная. В выходные дни еще пройдут кратковременные дожди, но в основном в дневное время, как и положено летом. Но, так как снова установился западный ветер, то температура днем в Санкт-Петербурге не будет превышать +20 гр. Атмосферное давление продолжает медленно повышаться, и на следующей неделе погоду начнет определять антициклон. Так что всё, что все так долго ждали, осуществится. Более сухой период с дневными температурами за +20 гр., это нам и надо», — пишет Колесов в своём телеграм-канале 3 июня.

    Также он рассказал о климатических нормах.

    «В последние десятилетия все очень любят говорить о глобальном потеплении, но при сравнении с климатической нормой потепление становится более понятным. Процесс перехода на новые нормы несколько затянулся, но мы уже используем их для Санкт-Петербурга», — добавил синоптик.

    Сегодня в Петербурге, напомним, погоду определяет тыловая часть циклона. Возможны кратковременные дожди, воздух прогреется до 17–19 градусов.

    Прогноз погоды в Петербурге на всё лето читайте на «Фонтанке».

    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб

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    Комментарии (1)

    DEMOMON
    Спасибо, Саша, за прогноз. Задолбал холод.
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