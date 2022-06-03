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    Солнечное утро обманчиво. Тыл циклона обещает Петербургу дождики

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    В пятницу утром в Петербурге солнечно, но это не значит, что так будет весь день. Зонтики могут понадобиться.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 июня в городе будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 10–12 градусов, днем составит 17–19.

    Метеорологические условия в регионе сформирует тыловая часть циклона, которая обеспечивает поступление относительно холодного воздуха, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Сегодняшняя температура, по данным «Яндекс.Погоды», типичная для начала лета. Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 8 до 21 градуса в течение суток. Самое холодное 3 июня зафиксировано в 1962 году, плюс 1 днём, а самое тёплое — в 1995 году, плюс 28.

    В субботу тоже вероятны кратковременные дожди, и довольно прохладно — плюс 16–18. В воскресенье же погода станет чуть лучше: без существенных осадков и до 20 градусов тепла.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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