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    Экономика и санкции

    «АвтоВАЗ» возобновляет производство Lada Granta

    2022
    15 комментариев

    С 8 июня «АвтоВАЗ» возобновит выпуск автомобилей Lada Granta на заводе в Тольятти, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании в пятницу, 3 июня.

    «На «АвтоВАЗе» начинается подготовка к возобновлению производства автомобилей на линии Granta. Сегодня, 3 июня, стартовала сварка кузовов, 7 июня будет заполнена линия окраски. Выпуск первых товарных автомобилей намечен на среду, 8 июня, о чем будет сообщено дополнительно», — сообщают в компании.

    Автопроизводитель уточнил, что работа подразделений, обеспечивающих производство Lada Granta, уже возобновлена, несмотря на очередное продление простоя из-за отсутствия комплектующих до 10 июня.

    Ранее «АвтоВАЗ» анонсировал выпуск «антисанкционной» Lada Granta. «Упрощенная» модель должна появиться в автосалонах к концу июня.

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    Комментарии (15)

    VKuser264902659
    Надо сплатиться и потерпеть, против нас весь мир.
    DjCvetkov
    Лучше так, чем никак
    SERGEY111
    Почем будет удовольствие - ляма два ?
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