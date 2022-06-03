«АвтоВАЗ» возобновляет производство Lada Granta

С 8 июня «АвтоВАЗ» возобновит выпуск автомобилей Lada Granta на заводе в Тольятти, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании в пятницу, 3 июня.



«На «АвтоВАЗе» начинается подготовка к возобновлению производства автомобилей на линии Granta. Сегодня, 3 июня, стартовала сварка кузовов, 7 июня будет заполнена линия окраски. Выпуск первых товарных автомобилей намечен на среду, 8 июня, о чем будет сообщено дополнительно», — сообщают в компании.

