Массовое ДТП случилось в «заколдованном» месте КАД

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 7:30 на 55-м километре внутреннего кольца, перед вантовым мостом, столкнулись попутные четыре легковых автомобиля. Они стояли в четвёртой полосе, как видно на кадрах в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», «паровозиком». Люди не пострадали.

Пробка из-за ДТП достигала 6 километров. К 11 часам на месте уже не было ни участников, ни пробки. Отметим, что на этом участке, перед вантовым мостом, пробки регулярно образуются и в отсутствии ДТП.

По данным на 11:30 пробка на КАД наблюдается на внутреннем кольце перед съездом на проспект Косыгина. Её длина, по данным «Яндекс.Карты», около 3,5 километра, пользователи поставили отметку о ДТП.



В целом в Петербурге свободно — 3 балла, что на 1 меньше обычного для данного времени суток. Максимальная загруженность дорог утром составила 4 балла, на 1 меньше, чем вчера утром.

