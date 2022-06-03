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    Массовое ДТП случилось в «заколдованном» месте КАД

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    3 комментария

    Массовое ДТП утром 3 июня собрало пробку на одном из самых проблемных участков КАД Петербурга.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 7:30 на 55-м километре внутреннего кольца, перед вантовым мостом, столкнулись попутные четыре легковых автомобиля. Они стояли в четвёртой полосе, как видно на кадрах в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», «паровозиком». Люди не пострадали.

    Пробка из-за ДТП достигала 6 километров. К 11 часам на месте уже не было ни участников, ни пробки. Отметим, что на этом участке, перед вантовым мостом, пробки регулярно образуются и в отсутствии ДТП.

    По данным на 11:30 пробка на КАД наблюдается на внутреннем кольце перед съездом на проспект Косыгина. Её длина, по данным «Яндекс.Карты», около 3,5 километра, пользователи поставили отметку о ДТП.

    В целом в Петербурге свободно — 3 балла, что на 1 меньше обычного для данного времени суток. Максимальная загруженность дорог утром составила 4 балла, на 1 меньше, чем вчера утром.

    2 июня на КАД в районе Мурино, напомним, столкнулись пять автомобилей. 1 июня на юге КАД была «битва» большегрузов.

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    Комментарии (3)

    Pilat
    Место действительно заколдованное, давно на него нужно обратить пристальное внимание.
    Ну не может же просто так там каждый день ДДП и пробки.
    Совершенно не сложный с виду участок, но проблемы постоянные.
    NoName1234
    «Пробки образуются без дтп»
    Это из за тех, кто долбится в телефон.
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