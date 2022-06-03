Массовое ДТП случилось в «заколдованном» месте КАД

Массовое ДТП утром 3 июня собрало пробку на одном из самых проблемных участков КАД Петербурга.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 7:30 на 55-м километре внутреннего кольца, перед вантовым мостом, столкнулись попутные четыре легковых автомобиля. Они стояли в четвёртой полосе, как видно на кадрах в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», «паровозиком». Люди не пострадали.
Пробка из-за ДТП достигала 6 километров. К 11 часам на месте уже не было ни участников, ни пробки. Отметим, что на этом участке, перед вантовым мостом, пробки регулярно образуются и в отсутствии ДТП.
По данным на 11:30 пробка на КАД наблюдается на внутреннем кольце перед съездом на проспект Косыгина. Её длина, по данным «Яндекс.Карты», около 3,5 километра, пользователи поставили отметку о ДТП.
В целом в Петербурге свободно — 3 балла, что на 1 меньше обычного для данного времени суток. Максимальная загруженность дорог утром составила 4 балла, на 1 меньше, чем вчера утром.
2 июня на КАД в районе Мурино, напомним, столкнулись пять автомобилей. 1 июня на юге КАД была «битва» большегрузов.