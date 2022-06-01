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    Бетономешалка с кабиной «в хлам» и фура собрали 4-километровую пробку на КАД

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    2 комментария

    Серьезная авария с грузовиками затрудняет движение на юге кольцевой автодороги Петербурга днем 1 июня. У одного из них сильно повреждена кабина, но водителю повезло.

    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Около 15 часов на 65-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись два грузовых автомобиля, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Как уточняет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Вадим, одним из участников стал автобетоносмеситель. У него сильно разбита кабина.

    ДТП обошлось без пострадавших. Аварийный транспорт занимает первую и вторую полосы, из-за чего движение на участке затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», затор тянется около 4 километров, начинаясь от Софийской улицы.

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    Комментарии (2)

    Гриб
    Дюже мне любопытно что вообще мешает ГУДОДД совместно с ГИБДД повесить дополнительно камеры или заменить те что есть на современные аналоги которые присылали бы штраф за движение грузового транспорта вне крайней правой полосы??? Что?? Реально уже задрали фуры и прочие дерьмомешалки во всех полосах. Разве что в крайних левых их не видел
    А13579
    Хотя бы теперь это чудо поймёт, что бетономешалка - не маршрутка, масса у неё заметно больше.
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