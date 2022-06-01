Бетономешалка с кабиной «в хлам» и фура собрали 4-километровую пробку на КАД

Серьезная авария с грузовиками затрудняет движение на юге кольцевой автодороги Петербурга днем 1 июня. У одного из них сильно повреждена кабина, но водителю повезло.

Около 15 часов на 65-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись два грузовых автомобиля, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Как уточняет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Вадим, одним из участников стал автобетоносмеситель. У него сильно разбита кабина.



ДТП обошлось без пострадавших. Аварийный транспорт занимает первую и вторую полосы, из-за чего движение на участке затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», затор тянется около 4 километров, начинаясь от Софийской улицы.