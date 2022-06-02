Подробности ДТП на КАД в районе Мурино: одна легковая уценила пять автомобилей

Стали известны подробности аварии на внешнем кольце КАД в районе Мурино. Шестикилометровая пробка растянулась из-за столкновения легкового автомобиля с барьерным ограждением справа. Об этом 2 июня «Фонтанке» сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».



По данным пресс-службы, в 17:53 на 30-м километре КАД водитель совершил наезд на барьерное ограждение, после чего столкнулся с тремя машинами и врезался в противоположное ограждение. ДТП заняло первую, третью и четвертую полосы. Запчасти от машины вылетели на внутреннее кольцо, где зацепили еще два автомобиля. Там занята одна полоса. В результате аварии один человек пострадал.

