    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 13

    5 м/с, ю-в

    761мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.47eur63.66
    Очереди за апостилемХаос на КАДеЧто за пух летает по городуДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Подробности ДТП на КАД в районе Мурино: одна легковая уценила пять автомобилей

    1391
    2 комментария

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Стали известны подробности аварии на внешнем кольце КАД в районе Мурино. Шестикилометровая пробка растянулась из-за столкновения легкового автомобиля с барьерным ограждением справа. Об этом 2 июня «Фонтанке» сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    По данным пресс-службы, в 17:53 на 30-м километре КАД водитель совершил наезд на барьерное ограждение, после чего столкнулся с тремя машинами и врезался в противоположное ограждение. ДТП заняло первую, третью и четвертую полосы. Запчасти от машины вылетели на внутреннее кольцо, где зацепили еще два автомобиля. Там занята одна полоса. В результате аварии один человек пострадал.

    КАД этим вечером серьезно покраснел. Практически одинаковые по протяженности заторы наблюдаются в районе Мурино и Шушар.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    муматор
    а пробки на стречки из-за таких вот долбоящеров! Притормозить в крайней левой и на телефончик снять. ПДД? Не, не слышал!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close