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    КАД погрузился в хаос. В районе Шушар и Мурино огромные пробки

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    1 комментарий

    Дороги Петербурга к вечеру 2 июня покраснели до семи баллов. Наиболее тяжелая ситуация сложилась на КАД. Об этом «Фонтанке» сообщают читатели.

    По данным сервиса «Яндекс.Пробки», внешнее кольцо КАД в районе Мурино стоит в 6-километровом заторе. На внутреннем — пробка в 2 километра. Побагровевшее Девяткино в расчет не берем. Причиной бутылочного горлышка стала авария с участием, по предварительным данным, трех автомобилей. На место приехала скорая помощь.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    В Шушарах тоже все красное. 5-километровая пробка на КАД обеспечена ДТП и ремонтом.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (1)

    VKuser54628618
    Что же они так боятся, что блокируют всех налево и направо???
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