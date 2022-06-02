КАД погрузился в хаос. В районе Шушар и Мурино огромные пробки

Дороги Петербурга к вечеру 2 июня покраснели до семи баллов. Наиболее тяжелая ситуация сложилась на КАД. Об этом «Фонтанке» сообщают читатели.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», внешнее кольцо КАД в районе Мурино стоит в 6-километровом заторе. На внутреннем — пробка в 2 километра. Побагровевшее Девяткино в расчет не берем. Причиной бутылочного горлышка стала авария с участием, по предварительным данным, трех автомобилей. На место приехала скорая помощь.
В Шушарах тоже все красное. 5-километровая пробка на КАД обеспечена ДТП и ремонтом.