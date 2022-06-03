СК подтвердил, что задержан предполагаемый киллер, застреливший бизнесмена в Москве

Задержанный в Москве подозреваемый — фигурант по делу об убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна на Комсомольском проспекте. Подтверждающее это сообщение разослало 3 июня ГСУ СК по Москве.

«Следственным управлением по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)», — говорится в сообщении.



В нём также указывается, что вечером 2 июня во дворе жилого дома по Комсомольскому проспекту было обнаружено тело мужчины 1960 года рождения с огнестрельными ранениями в области головы и туловища.

Подозреваемому 24 года. Он задержан на территории Юго-Восточного административного округа Москвы. По месту его проживания прошли обыски. В ближайшее время с ним проведут следственные действия в подразделении ГСУ.

«Следователями установлены и допрошены свидетели преступления, изучены камеры видеонаблюдения и назначены необходимые судебные экспертизы. Устанавливается полная картина произошедшего и мотив совершенного преступления. Расследование продолжается», — добавляют в ведомстве.

