СК подтвердил, что задержан предполагаемый киллер, застреливший бизнесмена в Москве

Задержанный в Москве подозреваемый — фигурант по делу об убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна на Комсомольском проспекте. Подтверждающее это сообщение разослало 3 июня ГСУ СК по Москве.
«Следственным управлением по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных
В нём также указывается, что вечером 2 июня во дворе жилого дома по Комсомольскому проспекту было обнаружено тело мужчины 1960 года рождения с огнестрельными ранениями в области головы и туловища.
Подозреваемому 24 года. Он задержан на территории Юго-Восточного административного округа Москвы. По месту его проживания прошли обыски. В ближайшее время с ним проведут следственные действия в подразделении ГСУ.
«Следователями установлены и допрошены свидетели преступления, изучены камеры видеонаблюдения и назначены необходимые судебные экспертизы. Устанавливается полная картина произошедшего и мотив совершенного преступления. Расследование продолжается», — добавляют в ведомстве.
Вечером 2 июня на Комсомольском проспекте в Москве киллер застрелил бизнесмена Оганеса Камаряна, которого разыскивала полиция Армении за подготовку убийства. «Известия» писали, что 61-летний бизнесмен находился с 22-летней спутницей, когда к нему сзади подбежал мужчина и выстрелил в голову из пистолета с глушителем.