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    СК подтвердил, что задержан предполагаемый киллер, застреливший бизнесмена в Москве

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    Задержанный в Москве подозреваемый — фигурант по делу об убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна на Комсомольском проспекте. Подтверждающее это сообщение разослало 3 июня ГСУ СК по Москве.

    «Следственным управлением по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)», — говорится в сообщении.

    В нём также указывается, что вечером 2 июня во дворе жилого дома по Комсомольскому проспекту было обнаружено тело мужчины 1960 года рождения с огнестрельными ранениями в области головы и туловища.

    Подозреваемому 24 года. Он задержан на территории Юго-Восточного административного округа Москвы. По месту его проживания прошли обыски. В ближайшее время с ним проведут следственные действия в подразделении ГСУ.

    «Следователями установлены и допрошены свидетели преступления, изучены камеры видеонаблюдения и назначены необходимые судебные экспертизы. Устанавливается полная картина произошедшего и мотив совершенного преступления. Расследование продолжается», — добавляют в ведомстве.

    Вечером 2 июня на Комсомольском проспекте в Москве киллер застрелил бизнесмена Оганеса Камаряна, которого разыскивала полиция Армении за подготовку убийства. «Известия» писали, что 61-летний бизнесмен находился с 22-летней спутницей, когда к нему сзади подбежал мужчина и выстрелил в голову из пистолета с глушителем.

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