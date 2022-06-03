Убитый в центре Москвы бизнесмен мог быть в розыске в Армении

Убитый на Комсомольском проспекте в Москве мужчина мог быть в розыске в Армении за подготовку убийства. Об этом 3 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.



По предварительным данным, бизнесмена разыскивали по части 2 статьи 35-104 (подготовка убийства в корыстных целях).



Напомним, убийство произошло в центре столицы вечером 2 июня. В одном из дворов на Комсомольском проспекте было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. СК Москвы уже возбудил уголовное дело. Известно, что убитому было 62 года.

