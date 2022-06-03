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    Убитый в центре Москвы бизнесмен мог быть в розыске в Армении

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    1 комментарий

    Убитый на Комсомольском проспекте в Москве мужчина мог быть в розыске в Армении за подготовку убийства. Об этом 3 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

    По предварительным данным, бизнесмена разыскивали по части 2 статьи 35-104 (подготовка убийства в корыстных целях).

    Напомним, убийство произошло в центре столицы вечером 2 июня. В одном из дворов на Комсомольском проспекте было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. СК Москвы уже возбудил уголовное дело. Известно, что убитому было 62 года.

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    Комментарии (1)

    274655793
    О господи,уже до пенсионеров добрались.
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