ГСУ СК: Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в центре Москвы

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины в центре Москвы. Это молодой человек 23–24 лет. В ближайшее время его доставят в подразделение ведомства, сообщает 3 июня столичное ГСУ СК.

«В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Московского уголовного розыска в кратчайшие сроки местонахождение подозреваемого 1998 года рождения установлено, и он задержан», — говорится в сообщении.



Какое именно убийство имеется в виду, не уточняется.



Вечером 2 июня на Комсомольском проспекте в Москве киллер застрелил мужчину. По данным РИА Новости, звали погибшего Оганес Камарян, его разыскивала полиция Армении за подготовку убийства. «Известия» писали, что 61-летний бизнесмен Камарян находился со своей 22-летней спутницей, когда к нему сзади подбежал мужчина лет 25 и выстрелил в голову из пистолета с глушителем.

