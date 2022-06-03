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    ГСУ СК: Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в центре Москвы

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    2 комментария

    Полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины в центре Москвы. Это молодой человек 23–24 лет. В ближайшее время его доставят в подразделение ведомства, сообщает 3 июня столичное ГСУ СК.

    «В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Московского уголовного розыска в кратчайшие сроки местонахождение подозреваемого 1998 года рождения установлено, и он задержан», — говорится в сообщении.

    Какое именно убийство имеется в виду, не уточняется.

    Вечером 2 июня на Комсомольском проспекте в Москве киллер застрелил мужчину. По данным РИА Новости, звали погибшего Оганес Камарян, его разыскивала полиция Армении за подготовку убийства. «Известия» писали, что 61-летний бизнесмен Камарян находился со своей 22-летней спутницей, когда к нему сзади подбежал мужчина лет 25 и выстрелил в голову из пистолета с глушителем.

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    Комментарии (2)

    doorbal_
    "Это молодой человек 23–24 лет". "подбежал мужчина лет 25"."1998 года рождения". столько подробностей о возрасте ^_^
    sektor7
    Когда килер стрелял в комерса и вальнул чайка интересно испугалась или расстроилась.,
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