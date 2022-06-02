Суд арестовал петербурженку по делу бомбил-отравителей, следствие пока ищет другие эпизоды

Октябрьский районный суд 2 июня заключил под стражу Татьяну Бодруг, обвиняемую в убийстве и разбое. Женщина проходит по делу бомбил-отравителей, подмешивавших жертвам антипсихотики и обиравших, пока те находились в беспомощном состоянии.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, в ходе предварительного следствия было установлено, что Бодруг ночью 20 февраля 2008 года в машине подсыпала женщине нейролептик в алкоголь, после чего с сообщником похитила ее имущество. Беспомощная жертва была выброшена без шубы и драгоценностей на мороз, а после скончалась от переохлаждения в Покровской больнице.
Следствие указало, что обвиняемая проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений с использованием психотропных веществ. В четверг Бодруг было предъявлено обвинение, вину она не признала. У суда просила более мягкую меру.
Как писала «Фонтанка», в тот период счёт погибших после приёма рецептурного средства шёл на сотни. Схема была одна и та же: жертва садилась в машину к незнакомцам, водитель угощал кофе или другим напитком, к которому был подмешан препарат, резко снижающий давление. Человек засыпал и терял контроль над собой, с него снимали ценности и выбрасывали на улицу. В июне 2009-го Октябрьский райсуд Петербурга вынес первый приговор водителю, травившему пассажиров тем же нейролептиком. Ему назначили 10 лет колонии.