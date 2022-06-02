Петербурженку задержали по делу бомбил-отравителей. 14 лет назад женщину опоили и бросили замерзать

Петербургский уголовный розыск нашёл подозреваемых в разбойном нападении, которое закончилось убийством на Петроградской стороне. Один из них успел сбежать от следствия на тот свет, отвечать предстоит женщине.



С общения с оперативниками накануне началось утро 38-летней сотрудницы парикмахерской, проживающей на Гжатской улице, 22, стало известно «Фонтанке» 2 июня. Для того чтобы ответить на вопросы, вероятно, пришлось поднапрячь память.

