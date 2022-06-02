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    Петербурженку задержали по делу бомбил-отравителей. 14 лет назад женщину опоили и бросили замерзать

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    1 комментарий

    Петербургский уголовный розыск нашёл подозреваемых в разбойном нападении, которое закончилось убийством на Петроградской стороне. Один из них успел сбежать от следствия на тот свет, отвечать предстоит женщине.

    С общения с оперативниками накануне началось утро 38-летней сотрудницы парикмахерской, проживающей на Гжатской улице, 22, стало известно «Фонтанке» 2 июня. Для того чтобы ответить на вопросы, вероятно, пришлось поднапрячь память.

    Интересовались событиями 2008 года, точнее, ночью 20 февраля, когда, по версии следствия, на тот момент 24-летняя фигурантка вместе со знакомым подвезла на BMW 540i 38-летнюю петербурженку до улицы Мира, 6. Пассажирку без украшений, телефона и верхней одежды нашли во дворе уже утром. В больнице диагностировали травму головы и кому, несколько часов на морозе обеспечили переохлаждение. Женщина не выжила.

    Экспертиза показала отравление нейролептиком. Как писала «Фонтанка», в тот период счёт погибших после приёма рецептурного средства шёл на сотни. Схема была одна и та же: жертва садилась в машину к незнакомцам, водитель угощал кофе или другим напитком, к которому был подмешан препарат, резко снижающий давление. Человек засыпал и терял контроль над собой, с него снимали ценности и выбрасывали на улицу. В июне 2009-го Октябрьский райсуд Петербурга вынес первый приговор водителю, травившему пассажиров тем же нейролептиком. Ему назначили 10 лет колонии.

    Подозреваемая в февральском убийстве задержана на двое суток. Её предполагаемый сообщник полиции также известен, но подробностей от него уже не услышать — в 2019 году он умер в возрасте 47 лет.

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    Комментарии (1)

    своих не бросаем
    забыли национальность озвучить уродов
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