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    Anadolu: РФ, Турция, Украина и ООН составили план по вывозу украинского зерна

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    4 комментария

    Россия, Турция, Украина и ООН подготовили «дорожную карту» по созданию коридора в Черном море для безопасного вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Об этом 2 июня пишет агентство Anadolu со ссылкой на источники.

    По данным издания, в ближайшие дни в Стамбуле пройдет заседание, где стороны обсудят детали «зернового коридора»: маршрут, страхование, безопасность судов, разминирование портов, а также состав Командного центра. Ожидается, что это позволит вывезти из украинских портов 20 млн тонн зерна.

    «Таким образом, благодаря механизму, который также позитивно воспринимают в РФ и на Украине, станет возможным разминирование территорий вокруг черноморских портов и поставки запасов зерна на зарубежные рынки», — отмечает агентство.

    Сегодня же в Москве прошла встреча замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, где также рассматривались вопросы вывоза зерна с территории Украины.

    Как сообщает Минобороны РФ, Фомин в ходе беседы заявил, что Россия «не блокирует украинские порты в Черном море». Также он указал на то, что «украинская сторона отвечает за вопрос разминирования подконтрольных ей черноморских портов и расчистку фарватеров». Вину за продовольственный кризис представитель РФ возложил на санкции Запада, в том числе касающиеся экспорта зерна из России.

    Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в четверг заявил, что Россия «готова предоставить безопасный проход украинским судам с зерном».

    Ранее вопросы вывоза украинского зерна и тему продовольственной безопасности президент РФ Владимир Путин обсуждал с лидером Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьером Италии Марио Драги.

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    Комментарии (4)

    Дежурный по объединению
    Соль ещё пусть захватят, а то зело подорожала она в богомспасаемой.
    07A
    «украинская сторона отвечает за вопрос разминирования подконтрольных ей черноморских портов и расчистку фарватеров»
    разминирование, дружок, это очистка от мини, в т.ч. и от тех, которые плавают.
    alexadmin
    Нам же говорили там сплошные мины по морю плавают.
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