Anadolu: РФ, Турция, Украина и ООН составили план по вывозу украинского зерна

Россия, Турция, Украина и ООН подготовили «дорожную карту» по созданию коридора в Черном море для безопасного вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Об этом 2 июня пишет агентство Anadolu со ссылкой на источники.

По данным издания, в ближайшие дни в Стамбуле пройдет заседание, где стороны обсудят детали «зернового коридора»: маршрут, страхование, безопасность судов, разминирование портов, а также состав Командного центра. Ожидается, что это позволит вывезти из украинских портов 20 млн тонн зерна.



«Таким образом, благодаря механизму, который также позитивно воспринимают в РФ и на Украине, станет возможным разминирование территорий вокруг черноморских портов и поставки запасов зерна на зарубежные рынки», — отмечает агентство.

Сегодня же в Москве прошла встреча замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, где также рассматривались вопросы вывоза зерна с территории Украины.

Как сообщает Минобороны РФ, Фомин в ходе беседы заявил, что Россия «не блокирует украинские порты в Черном море». Также он указал на то, что «украинская сторона отвечает за вопрос разминирования подконтрольных ей черноморских портов и расчистку фарватеров». Вину за продовольственный кризис представитель РФ возложил на санкции Запада, в том числе касающиеся экспорта зерна из России.

