Блокировки VPN, новые санкции США и другие события вокруг ситуации на Украине 2 июня

Роскомнадзор считает средства обхода блокировок противоправного контента «угрозой» (чему — не уточняется) Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 2 июня.



Нобелевскую медаль Дмитрия Муратова выставили на аукцион Нобелевскую медаль прошлогоднего лауреата Нобелевской премии мира, редактора «Новой газеты» выставили на аукцион. Как сообщает издание, вырученные средства пойдут на помощь беженцам с Украины из числа семей с детьми. Торги организованы американским аукционным домом Heritage Auctions, сначала ставки будут принимать онлайн. Аукцион завершится 20 июня — во Всемирный день беженцев — в Таймс-центре на Манхэттене.

Роскомнадзор блокирует VPN-сервисы

Заблокировав многие популярные интернет-ресурсы, Роскомнадзор взялся за VPN-сервисы, которые позволяют обходить его запреты. В ведомстве объяснили, что блокировки происходят «в рамках закона о суверенном рунете в России».

— Согласно закону «О связи», средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой, — цитирует заявление Роскомнадзора «Интерфакс». — Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство.



Ранее на проблемы с подключением к VPN-соединению жаловались российские пользователи Proton VPN, трудности с доступом также возникают у клиентов Lantern и Outline VPN. Болонскую систему отменят, но бакалавриат и магистратуру оставят Министр образования и науки Валерий Фальков в интервью «Коммерсанту» заявил, что отказ от Болонской системы в России не означает запрета бакалавриата и магистратуры. По словам главы ведомства, университеты самостоятельно смогут отказаться от них в пользу специалитета, однако на некоторых направлениях будет действовать только специалитет: это врачи и инженеры (были на специалитете и ранее), а также новые направления — медицинская микробиология, фундаментальная и синтетическая биология, специальные химические технологии.

Решение о том, что Россия будет постепенно будет выходить из Болонской системы, которая подразумевает двухуровневую подготовку специалистов, схожую программу и большую мобильность студентов и выпускников (например, признание диплома или зачет пройденных в прежнем университете курсов при переезде в другую страну). Однако российские эксперты считают, что работодатели за границей не принимали дипломы российских вузов и выпускникам приходилось получать там второе образование. Россия полностью перешла на Болонскую систему в 2011 году, до этого в стране действовал 5-летний специалитет.



Россия заняла 20% Украины (по данным Украины) Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия заняла около 20% территории страны. Об этом сообщает РБК. По словам Зеленского, российские войска зашли в 3 тысячи 620 населенных пунктов Украины. Российская сторона пока не делала аналогичных заявлений.

Меркель впервые высказалась о спецоперации Бывший канцлер Германии Ангела Меркель впервые высказалась о спецоперации: она осудила Россию и поддержала Украину. Выступая на мероприятии из-за ухода в отставку главы Ассоциации немецких профсоюзов Райнера Хоффмана, она назвала происходящее «глубоким поворотным моментом».

— Я солидарна с Украиной, на которую напала Россия, и поддерживаю их право на самооборону, — цитирует Меркель ТАСС.

Также Меркель назвала проведение Россией специальной военной операции на Украине «вопиющим нарушением международного права в истории Европы после окончания Второй мировой войны».

США пополнили санкционный список США ввели дополнительные санкции в отношении российских физических и юридических лиц. Под ограничения, в частности, попали ставший в прошлом году самым богатым человеком России главный акционер «Северстали» Алексей Мордашов (вместе с женой и двумя сыновьями), председатель совета директоров компании «Киевская площадь» и владелец части международного делового центра «Москва-Сити» Год Нисанов, вице-премьер Дмитрий Григоренко, генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь, музыкант Сергей Ролдугин и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Участники ПМЭФ скрываются от санкций

Фонд «Росконгресс», выступающий организатором Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), изучает просьбы участников не указывать на их бейджах место работы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя «Росконгресса». По информации издания, крупные российские компании интересуются такой возможностью, так как опасаются западных санкций из-за участия в форуме.

Крупнейший экономический форум проводится ежегодно. В нем участвует президент РФ, а также ряд высокопоставленных чиновников, министров и политиков. На форум неоднократно приезжали главы других государств и правительств. В прошлом году во время форума Владимир Путин выступил с речью, во время которой заявил о продлении на год льготной ипотеки.