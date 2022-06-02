Шевчук — человечище, но деньги верни: как отмена концерта разделила фанатов «ДДТ»

Фанаты «ДДТ» поспорили о том, имеет ли исполнитель право высказываться о политике с предсказуемым результатом или стоило подождать до последнего концерта. Отмена в Москве разделила поклонников творчества Юрия Шевчука.



Фото: Александр Петросян/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





«Нами были приложены все усилия и доступные возможности, чтобы сохранить выступление 10 июня 2022 года, но тщетно. Мы вынуждены вам сообщить, что проведение концерта группы «ДДТ» в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» переносится на 17 июня 2023 года. Группа «ДДТ» искренне благодарит десятки тысяч наших поклонников, купивших билеты во многих городах России и терпеливо ожидающих наших выступлений. Спасибо, мы это понимаем и ценим! Концерты состоятся!» — появилось в соцсетях «ДДТ» накануне.



По мнению группы, причиной для отмены концерта в Москве стала позиция «ДДТ» по поводу спецоперации на Украине. Как писала «Фонтанка», после концерта в Уфе, где основатель группы Юрий Шевчук высказался о своём отношении к Родине, на него составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация российской армии). Административное дело поступило в суд Петербурга, но было возвращено составителям в Башкирию.

Значительная часть фанатов, судя по социальным сетям «ДДТ», решили поддержать группу и отказались от идеи возвращать деньги. Комментариев тысячи.



«Жду этот концерт с 2019 года. Деньги принципиально возвращать не буду! Этим, надеюсь, хоть как-то смогу помочь любимой группе», «Не сдавал в пандемию билет, не сдам и сейчас. Видимо, повешу его в рамку», «Будем ждать концерты и через 10, и через 50 лет. Дай бог здоровья и бодрости духа. Одно радует — уфимцам хоть повезло!», «Всё понимаем! Дай бог здоровья, подождём и оттянемся за все три года, зато верны себе, не предали ни слушателей, ни самих себя. Поклон», — пишут поклонники творчества группы.



Некоторые говорят, что билеты — их самая надежная инвестиция и, «учитывая, каким человечищем оказался Юрий Шевчук», они будут ждать сколько нужно. Многие заканчивают свои послания словами: «Дождёмся, дядь Юра, дождёмся».

«2019 год — мы купили билеты. Сестра только-только родила ребенка. 2020 — пандемия, я сменила работу, прям перед, младший ребенок пошел в первый класс. 2021 — я похоронила всех родителей, сменила работу, заболела раком. 2022 — вылечилась от рака, сестра родила еще одного ребенка, старшая закончила начальную школу и все это время билет смотрит на это все с полочки....уже из принципа сдавать не буду», — рассказала Ольга (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



Некоторые высказываются и более жестко.

«Потому что хитрее нужно быть в некоторых моментах, а не напролом идти, это так уже не работает. Когда группа с «позицией» — это безусловно круто и хорошо, но когда за «твою борьбу» страдают другие люди, это не есть хорошо. И не надо мне писать про то, что нужно знать Ю.Ю. и слушать ДДТ тыщу лет, чтобы понять и принять данные "последствия"», — отметил Александр.

«Если поешь-пой, если хочешь изменить мир — иди в политику. А деньги фанатов верни в полном объёме, если не можешь их отработать! Старый дуралей! Полное разочарование!» — написала Наталья.



«Потому что надо петь, а не языком на сцене..... Есть ответственность перед людьми, которые 3 года не могут попасть на концерт или вернуть деньги за билеты. Творчеством, песнями, но не лозунгами политическими со сцены кричать, зная к чему это приведет. И не надо мне писать, что и так бы закрыли. Пел пока просто — никто не отменял концерты. Надеюсь, у меня получится сдать билеты и вернуть деньги с 2-х снова перенесенных концертов», — заявила Александра.

«Вы знаете, даже не в деньгах дело — пусть подавятся. Дело в принципе! Неужели «уважаемый» исполнитель поливая … наших воюющих пацанов, правительство надеялся, что ему позволят это делать со столичной сцены? Нет! Он понимал, что не позволят. Но продолжал лить грязь своим ротом, наплевав на фанатов, которые ждут его выступление. Это как плевок просто я рассматриваю. Противно и мерзко!» — заявила Наталья.



«Он очень переживает за наших пацанов, правда. Не понимает за что наши чуваки гибнут. Он и спросил зал, за что? За кого? Никого он говном не поливал. Переслушайте вопросы в Уфе. ЮЮ в отличие от многих остался в стране, говорит и спрашивает, никого на свою сторону не тянет. Говорит то, что думает, подчеркну! на своем мероприятии, а не в телеге и тд», — ответил ей Валерий.



Другие рассматривают развитие ситуации в сослагательном наклонении.

«Эх, надо было Шевчуку открыть концерт, процитировав Дюжева: «Все ли из вас настроены патриотически»... Ну три-четыре первых предложения, с таким же пафосом. И сразу песню «еду я на родину». Интересно, отменили бы в этом случае концерт в Москве?» — задались вопросом одни.

«Неужели нельзя было высказаться на последнем концерте? Люди ваш концерт ждали столько! Насколько же вам и вашей группе наплевать на народ который купил билеты! Можно было промолчать», — возмутились другие.

Третьи и вовсе сожалели, что билеты на Шевчука нельзя поменять на «Руки вверх», которые не отменяют.



«Юрий Юлианович, спасибо, что высказываетесь! Но сейчас тот момент, когда слышать ваши песни важнее, чем слышать вашу гражданскую позицию, в которой я ни на секунду не сомневался. Очень жаль. Пусть концерты сбудутся!» — резюмировал Сергей.

Илья Казаков, «Фонтанка»

