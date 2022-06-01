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    Байден допустил закупку российской нефти ЕС по ценам ниже рынка

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    1 комментарий

    Возможность закупки российской нефти по ценам ниже рыночных обсуждается в Европе. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает 1 июня РИА Новости.

    По словам Байдена, таким образом страны ЕС и Вашингтон ищут варианты для сдерживания цен на топливо, растущих на фоне санкций и конфликта на Украине. При этом ЕС уже согласовал шестой пакет санкций, который предусматривает частичное эмбарго на импорт российской нефти.

    «У вас есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти. Идут активные размышления, что можно сделать, может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене», — заявил Байден журналистам (цитата по РИА Новости).

    Напомним, что к концу 2022 года ЕС предполагает сократить импорт нефти из России на 92%. В планах также запрет на страхование судов, перевозящих нефть из России.

    В апреле текущего года, согласно оценке Bloomberg, азиатские страны обошли Европу по объемам закупки российской нефти.

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    Комментарии (1)

    Piter Russo
    И без мыслей байдена в Россия с 9 на 6 место по эскпорту нефти в сша заняла, в первую очередь из за поставок не подсанкционного лукойла.
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