Бивол и Розенбаум придут поддержать баскетбольный «Зенит» в шестом матче финала с ЦСКА

Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол и народный артист России Александр Розенбаум посетят шестой матч финала Единой лиги ВТБ «Зенит» - ЦСКА, который пройдет 2 июня на «СИБУР Арене».



Как стало известно «Фонтанке», оба знаменитых петербуржца придут поддержать сине-бело-голубых в противостоянии со столичными армейцами.