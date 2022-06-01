Бивол и Розенбаум придут поддержать баскетбольный «Зенит» в шестом матче финала с ЦСКА

Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол и народный артист России Александр Розенбаум посетят шестой матч финала Единой лиги ВТБ «Зенит» - ЦСКА, который пройдет 2 июня на «СИБУР Арене».
Как стало известно «Фонтанке», оба знаменитых петербуржца придут поддержать сине-бело-голубых в противостоянии со столичными армейцами.
Счет в финальной серии 3-2 в пользу ЦСКА. Титул достанется команде, которая первой одержит четыре победы. «Зенит» первые две встречи в Москве проиграл. Третью в Петербурге выиграл, а в четвертом вновь уступил после двух овертаймов.
В пятом матче, который вновь прошел в Москве 30 мая, петербуржцы смогли отыграть 13-очковое отставание и вырвать победу. Билеты на шестую игру в Петербурге раскупили за два часа.