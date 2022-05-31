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    Билеты на шестую игру финальной серии Единой лиги ВТБ «Зенит» — ЦСКА раскупили за два часа

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    1 комментарий

    Аншлаг ожидается на шестой игре финала Единой лиги ВТБ между баскетбольными клубами «Зенит» и ЦСКА. Как стало известно «Фонтанке» 31 мая, билеты на матч, который пройдет 2 июля в Петербурге на «СИБУР Арене», раскупили за два часа.

    Около 22:00 30 мая билеты появились в продаже на официальном сайте БК «Зенит». Уже к полуночи они закончились. Как сообщил источник, возможно, будут выпущены дополнительные билеты.

    Напомним, что победителем станет та команда, которая первая одержит четыре победы. «Зенит» проиграл в первых двух матчах в Москве. Третий в Петербурге выиграл, а в четвертом вновь проиграл после двух овертаймов. В пятой встрече, которая вновь прошла в Москве 30 мая, петербуржцы смогли отыграть 13-очковое отставание и вырвать победу. Сейчас счет в серии 3–2 в пользу ЦСКА.

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    Комментарии (1)

    275017143
    Только вот перекупы все и раскупили.
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