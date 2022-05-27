Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА в матче с двумя овертаймами

Поражением баскетбольного клуба «Зенит» завершился четвертый матч финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА. Встреча проходила 27 мая в Петербурге на «СИБУР Арене».
«Зенит» уступил со счетом 110:111 (16:22, 30:22, 17:26, 23:16, 16:16, 8:9). Решающий бросок армейцы из Москвы реализовали одновременно с финальной сиреной во втором овертайме.
Самым результативным игроком матча в составе ЦСКА стал Уилл Клайберн с 33 очками. Ещё 21 очко на свой счёт записал Алексей Швед. В составе «Зенита» отличился Билли Бэрон, набравший 28 очков.
Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1–3 в пользу ЦСКА. Пятая игра серии пройдет 30 мая в Москве.