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    Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА в матче с двумя овертаймами

    2172
    1 комментарий

    Поражением баскетбольного клуба «Зенит» завершился четвертый матч финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА. Встреча проходила 27 мая в Петербурге на «СИБУР Арене».

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    «Зенит» уступил со счетом 110:111 (16:22, 30:22, 17:26, 23:16, 16:16, 8:9). Решающий бросок армейцы из Москвы реализовали одновременно с финальной сиреной во втором овертайме.

    Самым результативным игроком матча в составе ЦСКА стал Уилл Клайберн с 33 очками. Ещё 21 очко на свой счёт записал Алексей Швед. В составе «Зенита» отличился Билли Бэрон, набравший 28 очков.

    Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1–3 в пользу ЦСКА. Пятая игра серии пройдет 30 мая в Москве.

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    Комментарии (1)

    zelf
    Сегодня "Сибур" кипел, как где-нибудь в Белграде или Афинах. Очень жаль что проиграли.
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