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    Крупный пожар на Складской локализован. Им заинтересовалась прокуратура

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    1 комментарий

    ГУ МЧС по Петербургу

    Спасатели смогли локализовать пожар в производственном здании на Складской улице, 6. Об этом 1 июня заявили в ГУ МЧС по Петербургу.

    Сигнал о возгорании на третьем этаже поступил в 17:52. В 18:15 ему присвоили второй ранг сложности. Огонь охватил 200 квадратных метров. В 19:24 пожар локализовали, а еще через 4 минуты понизили ранг до № 1 БИС.

    ГУ МЧС по Петербургу

    «Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 9 единиц техники и 41 человек личного состава», — добавили в ведомстве.

    Причины пожара устанавливает прокуратура Невского района. На место выехали сотрудники ведомства. Они оценят соблюдение требований безопасности и при наличии оснований примут решение о мерах реагирования.

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    Комментарии (1)

    Дежурный по объединению
    Что нас может спасти от деимпортозамещения?!
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