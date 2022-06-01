Крупный пожар на Складской локализован. Им заинтересовалась прокуратура

ГУ МЧС по Петербургу
Спасатели смогли локализовать пожар в производственном здании на Складской улице, 6. Об этом 1 июня заявили в ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании на третьем этаже поступил в 17:52. В 18:15 ему присвоили второй ранг сложности. Огонь охватил 200 квадратных метров. В 19:24 пожар локализовали, а еще через 4 минуты понизили ранг до № 1 БИС.
ГУ МЧС по Петербургу
«Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 9 единиц техники и 41 человек личного состава», — добавили в ведомстве.
Причины пожара устанавливает прокуратура Невского района. На место выехали сотрудники ведомства. Они оценят соблюдение требований безопасности и при наличии оснований примут решение о мерах реагирования.