Крупный пожар на Складской локализован. Им заинтересовалась прокуратура

Спасатели смогли локализовать пожар в производственном здании на Складской улице, 6. Об этом 1 июня заявили в ГУ МЧС по Петербургу.



Сигнал о возгорании на третьем этаже поступил в 17:52. В 18:15 ему присвоили второй ранг сложности. Огонь охватил 200 квадратных метров. В 19:24 пожар локализовали, а еще через 4 минуты понизили ранг до № 1 БИС.

