Площадь пожара на Складской выросла в два раза, огнем объяты 200 квадратных метров

Пожар на Складской улице в Петербурге становится все более угрожающим. По последним данным ГУ МЧС, площадь, охваченная пламенем, выросла в два раза — со 100 до 200 квадратных метров. Об этом пресс-служба управления сообщила вечером 1 июня.



Сигнал о возгорании на Складской поступил около шести часов. Горит на третьем этаже в здании под номером 6. Соседи погорельцев рассказали, что там может быть производство ламината. На место происшествия пригнали еще одну пожарную машину, теперь их 9. К тушению привлечен 41 человек личного состава.

