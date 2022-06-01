На Складской улице полыхает торгово-производственное здание, пожару присвоен второй ранг сложности

Крупный пожар тушат сотрудники петербургского МЧС вечером 1 июня в Невском районе. На Складской, 6 горит четырехэтажное торгово-производственное здание. Очаг расположен на третьем этаже.

«В железобетонном производственном здании размером 30х300 метров происходит горение обстановки на третьем этаже на площади 100 кв. метров. В 18:15 объявлен ранг пожара № 2. Сведения о пострадавших не поступали», — сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

К ликвидации пожара привлечены 41 человек личного состава и 9 машин. Как рассказали «Фонтанке» в одном из офисов на Складской, 6, гореть может цех по производству ламината.

