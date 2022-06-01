    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 22

    3 м/с, южн

    767мм

    33%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.61eur62.74
    Отмена маршрутокОбрушение ипотекиГде атакуют клещиДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Знали бы в XIX веке, как кареты будут ездить по Петербургу — без лошади и верхом на «самоходной» платформе

    824
    обсудить

    Дело происходит в спальном районе с застройкой, типичной для многих российских городов, но то, что это именно Петербург, можно понять сразу. Где ещё вы встретите карету, причём на платформе эвакуатора?

    Колоритную транспортную пару заметил фотограф «Фонтанки» 1 июня в районе Комендантского проспекта.

    ПоделитьсяПоделиться

    Явных повреждений у кареты не видно. Возможно, причиной вынужденной транспортировки стало не ДТП, а техническая неисправность.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Кареты часто можно встретить в центре Петербурга, особенно в туристический сезон. Иногда они попадают в аварии, а порой даже стоят в пробках вместе с машинами.

    О том, как живут лошади из городского проката на пенсии, читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close