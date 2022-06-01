Знали бы в XIX веке, как кареты будут ездить по Петербургу — без лошади и верхом на «самоходной» платформе

Дело происходит в спальном районе с застройкой, типичной для многих российских городов, но то, что это именно Петербург, можно понять сразу. Где ещё вы встретите карету, причём на платформе эвакуатора?
Колоритную транспортную пару заметил фотограф «Фонтанки» 1 июня в районе Комендантского проспекта.
Явных повреждений у кареты не видно. Возможно, причиной вынужденной транспортировки стало не ДТП, а техническая неисправность.
Кареты часто можно встретить в центре Петербурга, особенно в туристический сезон. Иногда они попадают в аварии, а порой даже стоят в пробках вместе с машинами.
О том, как живут лошади из городского проката на пенсии, читайте в материале «Фонтанки».