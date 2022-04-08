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    ДТП по-петербургски: на Благовещенском мосту карета встретилась с «Рено»

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    Пятничным вечером на Благовещенском мосту дорогу не поделили легковой Renault Sandero и карета. По словам очевидцев, ни одна лошадь при этом не пострадала.

    Фотографии с места событий опубликовали 8 апреля в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Как рассказал «Фонтанке» их автор, лошади вели себя вполне спокойно.

    На снимках видно, что у машины помята крышка багажника. «Фонтанка» направила запрос в ГИБДД.

    О последнем ДТП с каретой «Фонтанка» писала еще в январе прошлого года. В нее врезалась KIA напротив Троицкого собора.

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