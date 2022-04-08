ДТП по-петербургски: на Благовещенском мосту карета встретилась с «Рено»

Пятничным вечером на Благовещенском мосту дорогу не поделили легковой Renault Sandero и карета. По словам очевидцев, ни одна лошадь при этом не пострадала.



Фотографии с места событий опубликовали 8 апреля в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Как рассказал «Фонтанке» их автор, лошади вели себя вполне спокойно.



На снимках видно, что у машины помята крышка багажника. «Фонтанка» направила запрос в ГИБДД.