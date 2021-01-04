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Чисто петербургское происшествие. У Троицкого собора карета с лошадьми попала в ДТП

Авария с участием гужевого транспорта произошла в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Около 22.20 понедельника, 4 января на Измайловском проспекте напротив Троицкого собора «Киа» врезался в карету, запряжённую лошадьми.

По информации «Мегаполиса», ни животные, ни люди в ДТП не пострадали. У кареты оказалась вырвана передняя подвеска.

О том, как живут лошади из городского проката на пенсии, читайте в материале «Фонтанки».

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