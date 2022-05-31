FT: ЕС и Великобритания согласовали запрет на страхование судов, перевозящих нефть из России

Евросоюз и Великобритания согласовали запрет на страхование судов, перевозящих нефть из России. Он будет вводиться поэтапно в течение полугода, утверждает 31 мая газета Financial Times со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что Греция и Кипр согласились на подобную меру только заручившись поддержкой Великобритании, которая закроет для России важный страховой рынок Lloyd's of London, чтобы резко ограничить возможности экспорта сырой нефти.
В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли соглашения по шестому пакету санкций против России, который предусматривает запрет на импорт нефти. Он коснется поставок по морю, под ограничения не подпадает прокачка по нефтепроводу «Дружба».