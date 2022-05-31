FT: ЕС и Великобритания согласовали запрет на страхование судов, перевозящих нефть из России

Евросоюз и Великобритания согласовали запрет на страхование судов, перевозящих нефть из России. Он будет вводиться поэтапно в течение полугода, утверждает 31 мая газета Financial Times со ссылкой на источники.



Издание отмечает, что Греция и Кипр согласились на подобную меру только заручившись поддержкой Великобритании, которая закроет для России важный страховой рынок Lloyd's of London, чтобы резко ограничить возможности экспорта сырой нефти.

