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    FT: ЕС и Великобритания согласовали запрет на страхование судов, перевозящих нефть из России

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    7 комментариев

    Евросоюз и Великобритания согласовали запрет на страхование судов, перевозящих нефть из России. Он будет вводиться поэтапно в течение полугода, утверждает 31 мая газета Financial Times со ссылкой на источники.

    Издание отмечает, что Греция и Кипр согласились на подобную меру только заручившись поддержкой Великобритании, которая закроет для России важный страховой рынок Lloyd's of London, чтобы резко ограничить возможности экспорта сырой нефти.

    В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли соглашения по шестому пакету санкций против России, который предусматривает запрет на импорт нефти. Он коснется поставок по морю, под ограничения не подпадает прокачка по нефтепроводу «Дружба».

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    Комментарии (7)

    Piter Russo
    Очень очень громкое заявление)
    Санкционщики действительно думают, что они единственные страховщики морских перевозок?
    Единственное что они добьються - российские танкеры не будут заходить в ЕС и Великобританию. Все. Но они и так ввели запрет на вход судов с российским флагом.
    Первые кто пострадают - киприоты, греки, португальцы и прибалты, поляки, нидерланды, испанцы, британцы. Готовьтесь к повышению цен на дизель, бензин в ЕС.
    dragvs
    Похоже что все, задается рамка для подготовки мирного соглашения с дальнейшим отводом войск, еще настойчиво попросят "сохранить лицо". Начнется закидывание телами для попытки выйти на границы Донецкой и Луганской с этой же целью. Ближе к середине лета уже будет готово мирное соглашение, внеблоковый статус, "ЛДНР спасены", в остальном расходимся, часть санкций снимаем.
    07A
    До того как у России что нибудь прогнется, у вкраины хребет треснет. Скоро чубатый фронт рухнет и мирное соглашение будет подписано. И все за один день!
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