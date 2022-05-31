Глава Евросовета: эмбарго ЕС на нефть из РФ не будет распространяться на поставки по трубопроводу

Эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти не распространится на поставки по трубопроводу. Об этом сообщил глава Евросоюза Шарль Мишель на пресс-конференции, передает 31 мая ТАСС.

«Мы согласовали запрет на импорт нефти с временным исключением для нефти из трубопровода», — сказал он.



По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Германия и Польша обещали к концу года прекратить поставки нефти по трубопроводу, благодаря чему 90% российской нефти будет под запретом.

