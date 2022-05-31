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    Глава Евросовета: эмбарго ЕС на нефть из РФ не будет распространяться на поставки по трубопроводу

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    5 комментариев

    Эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти не распространится на поставки по трубопроводу. Об этом сообщил глава Евросоюза Шарль Мишель на пресс-конференции, передает 31 мая ТАСС.

    «Мы согласовали запрет на импорт нефти с временным исключением для нефти из трубопровода», — сказал он.

    По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Германия и Польша обещали к концу года прекратить поставки нефти по трубопроводу, благодаря чему 90% российской нефти будет под запретом.

    «Останется около 10 или 11% нефти из трубопровода, но мы вернемся к этому вопросу как можно скорее», — добавила глава ЕК.

    Накануне стало известно, что страны Евросоюза согласовали частичное эмбарго на импорт российской нефти. Запрет распространяется на две трети поставок. Также лидеры ЕС одобрили отключение Сбербанка от SWIFT.

    В рамках шестого пакета санкций ЕС собирался ввести эмбарго на российскую нефть из-за проведения Россией специальной военной операции на территории Украины. Из-за позиции Венгрии новые санкции согласовать не удавалось.

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    Комментарии (5)

    Васисуалий Лошков
    забыл добавить-денацифицируемые,99 процентов в европе,это как пить дать,и 80 процентов-в нато----это успех,это шедевр
    Pilat
    Ой ве-е-ей...кто ж их всех хоронить то будет?
    Huga Birchtree
    Тысячу раз говорила. И не устала говорить в одна тысяча первый раз - Цирковое представление! На арене дикие животные!
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