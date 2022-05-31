Глава Евросовета: эмбарго ЕС на нефть из РФ не будет распространяться на поставки по трубопроводу

Эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти не распространится на поставки по трубопроводу. Об этом сообщил глава Евросоюза Шарль Мишель на пресс-конференции, передает 31 мая ТАСС.
«Мы согласовали запрет на импорт нефти с временным исключением для нефти из трубопровода», — сказал он.
По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Германия и Польша обещали к концу года прекратить поставки нефти по трубопроводу, благодаря чему 90% российской нефти будет под запретом.
«Останется около 10 или 11% нефти из трубопровода, но мы вернемся к этому вопросу как можно скорее», — добавила глава ЕК.
Накануне стало известно, что страны Евросоюза согласовали частичное эмбарго на импорт российской нефти. Запрет распространяется на две трети поставок. Также лидеры ЕС одобрили отключение Сбербанка от SWIFT.
В рамках шестого пакета санкций ЕС собирался ввести эмбарго на российскую нефть из-за проведения Россией специальной военной операции на территории Украины. Из-за позиции Венгрии новые санкции согласовать не удавалось.