WSJ: В ОПЕК рассматривают идею о приостановке участия России в сделке по добыче нефти

Ряд членов Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) рассматривает вопрос о приостановке участия России в соглашении о добыче нефти. Об этом 31 мая сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов объединения.

«Некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти, поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти», — говорится в публикации. О каких странах идет речь, не уточняется.

В 2021 году Россия договорилась с ОПЕК и девятью странами, которые не входят в организацию, о ежемесячном увеличении объёмов добычи нефти. Но, как сообщает WSJ, ожидается, что её добыча упадёт примерно на 8% в этом году. В мае 2020 года участники сделки ОПЕК+ сократили добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в условиях падения спроса на нефть из-за пандемии. В дальнейшем условия соглашения корректировались. С начала этого месяца альянс ежемесячно увеличивал добычу на 432 тысячи баррелей в сутки. Суточные ограничения на май составляют 1,728 миллиона баррелей, альянс планирует полностью выйти из-под действия ограничений в сентябре.