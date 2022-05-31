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    WSJ: В ОПЕК рассматривают идею о приостановке участия России в сделке по добыче нефти

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    6 комментариев

    Ряд членов Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) рассматривает вопрос о приостановке участия России в соглашении о добыче нефти. Об этом 31 мая сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов объединения.

    «Некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти, поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти», — говорится в публикации. О каких странах идет речь, не уточняется.

    В 2021 году Россия договорилась с ОПЕК и девятью странами, которые не входят в организацию, о ежемесячном увеличении объёмов добычи нефти. Но, как сообщает WSJ, ожидается, что её добыча упадёт примерно на 8% в этом году.

    В мае 2020 года участники сделки ОПЕК+ сократили добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в условиях падения спроса на нефть из-за пандемии. В дальнейшем условия соглашения корректировались.

    С начала этого месяца альянс ежемесячно увеличивал добычу на 432 тысячи баррелей в сутки. Суточные ограничения на май составляют 1,728 миллиона баррелей, альянс планирует полностью выйти из-под действия ограничений в сентябре.

    «Фонтанка» писала, что страны Евросоюза согласовали частичное эмбарго на импорт российской нефти. Запрет распространяется на две трети поставок. Глава ЕС Шарль Мишель заявил, что запрет не коснётся поставок по трубопроводу.

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    Комментарии (6)

    dragvs
    Чет одна геополитическая поБеда за другой прямо.
    Piter Russo
    Посмотрим, что из этого выйдет. Первым кто в этом не заинтересован - второй мировой экспортер.
    265840453
    Да, гражданам придется опустошить свои карманы и стать нищими ради какого-то несчастного донбаса.
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