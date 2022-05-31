WSJ: В ОПЕК рассматривают идею о приостановке участия России в сделке по добыче нефти

Ряд членов Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) рассматривает вопрос о приостановке участия России в соглашении о добыче нефти. Об этом 31 мая сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов объединения.
«Некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти, поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти», — говорится в публикации. О каких странах идет речь, не уточняется.
В 2021 году Россия договорилась с ОПЕК и девятью странами, которые не входят в организацию, о ежемесячном увеличении объёмов добычи нефти. Но, как сообщает WSJ, ожидается, что её добыча упадёт примерно на 8% в этом году.
В мае 2020 года участники сделки ОПЕК+ сократили добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в условиях падения спроса на нефть из-за пандемии. В дальнейшем условия соглашения корректировались.
С начала этого месяца альянс ежемесячно увеличивал добычу на 432 тысячи баррелей в сутки. Суточные ограничения на май составляют 1,728 миллиона баррелей, альянс планирует полностью выйти из-под действия ограничений в сентябре.
«Фонтанка» писала, что страны Евросоюза согласовали частичное эмбарго на импорт российской нефти. Запрет распространяется на две трети поставок. Глава ЕС Шарль Мишель заявил, что запрет не коснётся поставок по трубопроводу.