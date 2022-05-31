Постпред при ООН: США не поставляют оружие, которое позволяет Украине атаковать территорию РФ

США не собираются становиться стороной конфликта на Украине и не поставляют Украине вооружение, с помощью которого можно атаковать территорию России. Об этом заявила 31 мая постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.



«Мы не предоставляем вооружения, которые позволили бы украинцам атаковать Россию с территории Украины, и президент Байден четко дал это понять. Мы не собираемся становиться стороной конфликта», — отметила Томас-Гринфилд (цитата по ТАСС).

