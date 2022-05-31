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    Постпред при ООН: США не поставляют оружие, которое позволяет Украине атаковать территорию РФ

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    8 комментариев

    США не собираются становиться стороной конфликта на Украине и не поставляют Украине вооружение, с помощью которого можно атаковать территорию России. Об этом заявила 31 мая постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

    «Мы не предоставляем вооружения, которые позволили бы украинцам атаковать Россию с территории Украины, и президент Байден четко дал это понять. Мы не собираемся становиться стороной конфликта», — отметила Томас-Гринфилд (цитата по ТАСС).

    Президент США Джо Байден ранее сообщил, что США не станут поставлять Украине реактивные ракеты, которыми можно наносить удары по территории России. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал решение «разумным».

    Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что американское руководство рассматривает возможность передать Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО), оснащенные управляемыми ракетами M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), способными поражать цели на расстоянии порядка 40 миль (64 км).

    Также сообщалось, что Вашингтон провел закрытые переговоры с Киевом и предупредил о риске эскалации в случае нанесения ударов по территории России.

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    Комментарии (8)

    denem
    Оружие вообще никого не убивает! - факт подтвержденный Постпредом при ООН
    Денеб
    Главное - сказать.......
    mrA
    ...напрямую
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