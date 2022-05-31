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    Минобрнауки: Обмен студентами с Европой по Erasmus теперь не рекомендован

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    4 комментария

    Крупнейшая европейская программа обмена студентами и преподавателями Erasmus+ не рекомендуется для российских вузов, заявили в Минобрнауки.

    «Минобрнауки России не рекомендует всем образовательным организациям РФ сотрудничество в рамках программы Erasmus+», — сообщили ТАСС в ведомстве 31 мая.

    На сайте программы говорится, что Евросоюз уже более 30 лет финансирует программу Erasmus, направленную на поддержку и развитие сотрудничества в сфере образования и обучения и предоставляет финансовую поддержку для обмена студентами, идеями и передовым опытом университетов и других организаций стран-партнеров.

    На это в министерстве ответили, что регламентом Совета ЕС от 8 апреля запрещена финансовая и нефинансовая поддержка из бюджета ЕС российских государственных или находящихся под госконтролем организаций.

    Ранее в Минобрнауки заявили, что болонская система — это прожитый этап, и Россия будет создавать собственную систему образования. На что глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин призвал не спешить с выходом из международных соглашений и стандартов, в том числе образовательных.

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    Комментарии (4)

    Леонтий
    Хорошо Петр Первый не дожил.
    07A
    Хватит шпионов готовить!
    Денеб
    Минобрнауки весьма далеко и от образования и от науки.......
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