Минобрнауки: Обмен студентами с Европой по Erasmus теперь не рекомендован

На сайте программы говорится, что Евросоюз уже более 30 лет финансирует программу Erasmus, направленную на поддержку и развитие сотрудничества в сфере образования и обучения и предоставляет финансовую поддержку для обмена студентами, идеями и передовым опытом университетов и других организаций стран-партнеров.

«Минобрнауки России не рекомендует всем образовательным организациям РФ сотрудничество в рамках программы Erasmus+», — сообщили ТАСС в ведомстве 31 мая.

Крупнейшая европейская программа обмена студентами и преподавателями Erasmus+ не рекомендуется для российских вузов, заявили в Минобрнауки.

На это в министерстве ответили, что регламентом Совета ЕС от 8 апреля запрещена финансовая и нефинансовая поддержка из бюджета ЕС российских государственных или находящихся под госконтролем организаций.



Ранее в Минобрнауки заявили, что болонская система — это прожитый этап, и Россия будет создавать собственную систему образования. На что глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин призвал не спешить с выходом из международных соглашений и стандартов, в том числе образовательных.

