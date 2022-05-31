Все не так страшно. Арсенал в машине на севере Петербурга оказался бутафорским

Автоматы, найденные в Mercedes на севере Петербурга, оказались макетами. Об этом во вторник сообщает ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
«Оперативно прибывшие на место взрывотехники ОМОН Росгвардии осмотрели предметы и установили, что все они не представляют опасности и предназначены для игры в лазертаг», — гласит запись от 31 мая.
Судя по снимкам, в машине также находились украинские автомобильные номера, нож, рация, фляга, рюкзаки, одежда в камуфляжной расцветке, а также тубус от ПТРК Javelin.
«Фонтанка» писала, что вечером 31 мая на площади Льва Мациевича местные жители обнаружили автомобиль, в салоне которого лежали предметы, напоминающие оружие: автоматы и тубус от гранатомета.
Напомним, накануне в Мурино переполох устроила девушка с корпусом от переносного противотанкового ракетного комплекса, но отечественного производства.