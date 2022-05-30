Чем девушка напугала Мурино. Там могла быть противотанковая ракета

Росгвардия показала аксессуар жительницы Всеволожского района Ленинградской области, который потребовал внимания взрывотехников 30 мая. На променад по Мурино она вынесла неопасное, но впечатляющее.
«Контейнер от переносного противотанкового ракетного комплекса, — поделились в ведомстве результатами осмотра, который провели специалисты ОМОН «Бастион» Росгвардии. — Пустой, опасности не представляет». Судя по фото, девушка прогуливалась с контейнером от ПТРК «Фагот».
Девушка привлекла внимание прохожих у круглосуточного продуктового магазина на пересечении проспекта Авиаторов Балтики и Петровского бульвара. Аксессуар, который приняли за гранатомёт, смотрелся колоритно и не оставил равнодушными — оценить и его, и владелицу попросили правоохранителей.