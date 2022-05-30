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    Чем девушка напугала Мурино. Там могла быть противотанковая ракета

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    12 комментариев

    Росгвардия показала аксессуар жительницы Всеволожского района Ленинградской области, который потребовал внимания взрывотехников 30 мая. На променад по Мурино она вынесла неопасное, но впечатляющее.

    «Контейнер от переносного противотанкового ракетного комплекса, — поделились в ведомстве результатами осмотра, который провели специалисты ОМОН «Бастион» Росгвардии. — Пустой, опасности не представляет». Судя по фото, девушка прогуливалась с контейнером от ПТРК «Фагот».

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    Девушка привлекла внимание прохожих у круглосуточного продуктового магазина на пересечении проспекта Авиаторов Балтики и Петровского бульвара. Аксессуар, который приняли за гранатомёт, смотрелся колоритно и не оставил равнодушными — оценить и его, и владелицу попросили правоохранителей.

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    Комментарии (12)

    dedmoroz_5e4d8827384c2
    что нам трубу какую-то показать, лучше девушку покажите, симпатичная?)
    Avs7153
    Я в молодости видал дачника, вёзшего на крыше авто головную часть баллистической ракеты - на там ёмкость под воду на участке...
    252674901
    "Ополченка" из дыныры приехала приобщится к культуре?
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