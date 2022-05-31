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    На севере Петербурга заметили Mercedes с автоматами и тубусом от гранатомёта в салоне

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    15 комментариев

    В Приморском районе Петербурга жители обнаружили автомобиль, в салоне которого буднично лежали предметы, напоминающие оружие. Прибывшие на проверку полицейские подтвердили догадки обеспокоенных горожан.

    Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 31 мая, о подозрительном Mercedes на площади Льва Мациевича правоохранителям сообщили в 17:25.

    «Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу и обнаружили несколько охолощённых автоматов и тубус от гранатомёта», — добавили в главке.

    На данный момент силовики выясняют, кому и зачем оружие могло пригодиться.

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    Комментарии (15)

    Avs7153
    А в чём ещё студентам чертежи носить? Тубусы канцелярские дороги, а от грaнaтомётoв везде валяются.
    Avs7153
    А в чём ещё студентам чертежи носить? Тубусы канцелярские дороги, а от гранатомётов везде валяются.
    any_5e4cfc41eb9fb
    Из папье-маше, не иначе
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