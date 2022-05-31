На севере Петербурга заметили Mercedes с автоматами и тубусом от гранатомёта в салоне

В Приморском районе Петербурга жители обнаружили автомобиль, в салоне которого буднично лежали предметы, напоминающие оружие. Прибывшие на проверку полицейские подтвердили догадки обеспокоенных горожан.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 31 мая, о подозрительном Mercedes на площади Льва Мациевича правоохранителям сообщили в 17:25.



«Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу и обнаружили несколько охолощённых автоматов и тубус от гранатомёта», — добавили в главке.

