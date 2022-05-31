Алла Пугачева резко ответила на обвинение в бегстве из России

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева резко ответила критикам, которые заявили, что она сбежала из России. Как писали СМИ, на фасаде телецентра «Останкино» появилась проекция с фразой: «Алла, хорошо, что ты убежала!»



«Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живите спокойно, страна!» — написала Пугачева 31 мая на своей странице в соцсети и разместила видеоролик, где она улыбается в камеру, сидя в зеленом саду.

