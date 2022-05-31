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    Алла Пугачева резко ответила на обвинение в бегстве из России

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    19 комментариев

    Примадонна российской эстрады Алла Пугачева резко ответила критикам, которые заявили, что она сбежала из России. Как писали СМИ, на фасаде телецентра «Останкино» появилась проекция с фразой: «Алла, хорошо, что ты убежала!»

    «Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живите спокойно, страна!» — написала Пугачева 31 мая на своей странице в соцсети и разместила видеоролик, где она улыбается в камеру, сидя в зеленом саду.

    Ранее бывший супруг певицы артист Филипп Киркоров вступился за Пугачёву и ее мужа Максима Галкина, которых начали обсуждать на российских государственных каналах после высказываний о событиях на Украине и отъезда из страны.

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    Комментарии (19)

    alexadmin
    Испытываю двоякие чувства. С одной стороны, тактически я с ней согласен. С другой стороны, именно она и ей подобные тщательно помогали взращивать этого дракона. Сперва плясали под "голосуй или проиграешь", потом про "п-н наш президент". В Кремле выступали, шею перед госнаградами склоняли. А тут вдруг не вынесла душа поэта... Те кто поумнее просто давно уже на прошлые гонорары свинтил и далек от всего этого, а примадонне вот деваться некуда, слишком высоко взлетела.
    Vasya11
    «Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живите спокойно, страна!»©.
    ___________
    Неуважаемая Бендицкая Алла перепутала [оскорбления] с [оценкой качества "примы"] со стороны русского народа.
    По вопросу интелекта, так и вовсе полное заблуждение.
    Во всём мире ещё не встречались случаи (по крайней мере на моей памяти), чтобы ради своей "славы", выходить замуж за сына с внуком по разнице в годах.
    Да вообще?
    О чём это я?
    Ведь содом и гоморра, её величие на эстраде.
    Неглупая
    Вас всех не спросила!
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