Роскомнадзор потребовал удалить Tor Browser из Google Play

Роскомнадзор потребовал от Google LLC удалить из Google Play приложение Tor Browser. Об этом ведомство сообщает в своём Telegram-канале, ссылаясь на решение Саратовского райсуда.



«Суд признал содержащуюся в Tor Browser информацию запрещённой к распространению на территории Российской Федерации, а также само программное приложение, позволяющее получить доступ к запрещенному контенту и способствующее совершению уголовных преступлений», — гласит запись, опубликованная в мессенджере 31 мая.

