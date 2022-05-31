Роскомнадзор потребовал удалить Tor Browser из Google Play

Роскомнадзор потребовал от Google LLC удалить из Google Play приложение Tor Browser. Об этом ведомство сообщает в своём Telegram-канале, ссылаясь на решение Саратовского райсуда.
«Суд признал содержащуюся в Tor Browser информацию запрещённой к распространению на территории Российской Федерации, а также само программное приложение, позволяющее получить доступ к запрещенному контенту и способствующее совершению уголовных преступлений», — гласит запись, опубликованная в мессенджере 31 мая.
Напомним, 19 мая стало известно, что решение Саратовского областного суда, по которому в России с 2021 года заблокирован сайт браузера Tor, отменено и направлено на новое рассмотрение. Судья согласился с доводами The Tor Project Inc., представители которой заявили, что решение было принято без участия самой компании.
В начале апреля глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что App Store и Google Play скоро могут перестать давать скачивать приложения в РФ, поэтому нужно создавать свою платформу. Недавно, 25 мая, VK при поддержке Минцифры запустила бета-версию RuStore — российского магазина приложений для Android.