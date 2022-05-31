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    Роскомнадзор потребовал удалить Tor Browser из Google Play

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    8 комментариев

    Роскомнадзор потребовал от Google LLC удалить из Google Play приложение Tor Browser. Об этом ведомство сообщает в своём Telegram-канале, ссылаясь на решение Саратовского райсуда.

    «Суд признал содержащуюся в Tor Browser информацию запрещённой к распространению на территории Российской Федерации, а также само программное приложение, позволяющее получить доступ к запрещенному контенту и способствующее совершению уголовных преступлений», — гласит запись, опубликованная в мессенджере 31 мая.

    Напомним, 19 мая стало известно, что решение Саратовского областного суда, по которому в России с 2021 года заблокирован сайт браузера Tor, отменено и направлено на новое рассмотрение. Судья согласился с доводами The Tor Project Inc., представители которой заявили, что решение было принято без участия самой компании.

    В начале апреля глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что App Store и Google Play скоро могут перестать давать скачивать приложения в РФ, поэтому нужно создавать свою платформу. Недавно, 25 мая, VK при поддержке Минцифры запустила бета-версию RuStore — российского магазина приложений для Android.

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    Комментарии (8)

    Never_Mind
    Бгггг... Даже нафталиновый Недимон пользуется Тором. У Роспозора бомбит, что кто-то смеет интересоваться правдивой информацией.
    Михаил Петров-Водкин
    Суверенная демократия ничем не похожа на простую демократию.
    Соловей-Помётчик
    Ваще-то надо законодательно запретить дисплеи, мониторы или глаза: только так можно преодолеть проблему просмотра запретного.
    Хотя.... гугль для слепых...
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