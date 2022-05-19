Tor с нами. В России заговорили о возвращении опального браузера

Решение Саратовского областного суда, по которому в России с 2021 года заблокирован сайт анонимного браузера Tor, отменено. Судья согласился с доводами The Tor Project Inc., представители которой заявили, что решение принималось без участия самой компании. Об этом 19 мая сообщает РИА Новости.



Отмечается, что интересы The Tor Project Inc. представляли юристы «Роскомсвободы». Помимо допущенных во время слушаний процессуальных нарушений, адвокаты настаивали: в России нет запрета на распространение информации об анонимайзерах (речь идет, в частности, о средствах скрытия данных о компьютере и IP-адресе).