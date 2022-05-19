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    Tor с нами. В России заговорили о возвращении опального браузера

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    3 комментария

    Решение Саратовского областного суда, по которому в России с 2021 года заблокирован сайт анонимного браузера Tor, отменено. Судья согласился с доводами The Tor Project Inc., представители которой заявили, что решение принималось без участия самой компании. Об этом 19 мая сообщает РИА Новости.

    Отмечается, что интересы The Tor Project Inc. представляли юристы «Роскомсвободы». Помимо допущенных во время слушаний процессуальных нарушений, адвокаты настаивали: в России нет запрета на распространение информации об анонимайзерах (речь идет, в частности, о средствах скрытия данных о компьютере и IP-адресе).

    Любопытно, что Саратовский суд постановил заблокировать сайт, с которого можно скачать Tor, еще в 2017 году. Тогда заявлялось, что через браузер можно получить доступ к экстремистским материалам. В итоге блокировка началась в 2021 году. Тогда разработчики Tor рекомендовали пользователям использовать его «зеркала».

    Как сообщает «Коммерсантъ», юристы ожидают разблокировки основного сайта Tor буквально в течение ближайших недель.

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    Комментарии (3)

    kоt-obormot
    А чего? У потреотни ломка началась? Закладок найти не могут - теперь?
    ЗЫ; Нафиг этот браузер. Пускай наркоманы дальше мучаются!
    BARSHUKA
    Да что вы?! А я то пользовался всё это время и не знал, что его нет...
    Yuri_SPb
    Ну, включил я этот Тор, не грузится. Легче ВПН-ку подобрать, на мой взгляд.
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